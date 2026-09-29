به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده سپاه صاحب‌الزمان (عج) استان گفت: اصفهان همیشه در عرصه‌های مختلف چه در انقلاب، در جنگ و کمک رسانی و ایثارگری پیشگام بوده و اینک از ۳۳ میلیون جان فدای کشور هم نزدیک به یک میلیون نفر اصفهانی هستند.

سردار مجتبی فدا افزود: مردم اصفهان همچنین مجدانه در میدان و اجتماعات شبانه حضور دارند و و در رزمایش جانفدا هم با هدف خون خواهی امام شهید، بیعت با رهبر انقلاب، پشتیبانی از نیرو‌های مسلح و اعلام آمادگی برای فدایی وطن شدن و فداکاری برای ایران روز پنجشنبه در میدان آزادی حاضر می‌شوند.

آیت الله مهدوی عضو مجلس خبرگان رهبری هم گفت: در شرایط فعلی که دشمن روی حضور مردم در میدان حساس است و مسئولان هم به پشتوانه و حمایت مردم نیاز دارند خاضعانه از تمامی مردم اصفهان درخواست می‌کنم در ایی رزمایش بزرگ حضور یابند تا به جهانیان نشان دهیم که ما حامی کشور، نظام و ولایت فقیه و دشمن دشمنان ایران هستیم و در دفاع از ایران تا پای جان ایستاده‌ایم.

مهدی جمالی نژاد استاندار اصفهان هم گفت: مردم مبعوث شده شب‌ها در میدان و اجتماع حضور دارند و در این جنگ ترکیبی کاملا بیدار و هشیار هستند و در رزمایش جان فدا هم با انسجام و همدلی در این بزنگاه مهم حضور خواهند یافت.