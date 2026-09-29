آتش‌سوزی در پایگاه امداد و نجات سیاهکل ۴ مصدوم برجا گذاشت آتش‌سوزی در پایگاه امداد و نجات سیاهکل ۴ مصدوم برجا گذاشت آتش‌سوزی در پایگاه امداد و نجات سیاهکل ۴ مصدوم برجا گذاشت آتش‌سوزی در پایگاه امداد و نجات سیاهکل ۴ مصدوم برجا گذاشت آتش‌سوزی در پایگاه امداد و نجات سیاهکل ۴ مصدوم برجا گذاشت آتش‌سوزی در پایگاه امداد و نجات سیاهکل ۴ مصدوم برجا گذاشت آتش‌سوزی در پایگاه امداد و نجات سیاهکل ۴ مصدوم برجا گذاشت آتش‌سوزی در پایگاه امداد و نجات سیاهکل ۴ مصدوم برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان با بیان اینکه حریق از ساعت ۱۳:۳۰ امروز در بخش آشپزخانه پایگاه امداد و نجات جاده‌ای شهرستان سیاهکل آغاز شد گفت: نیرو‌های امدادی مستقر در پایگاه بلافاصله برای مهار آتش وارد عمل شدند که با حضور به‌موقع نیرو‌های امدادی، حریق کنترل و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری شد.

هادی سلیمی با اشاره به اینکه در این حادثه ۴ نفر از نجاتگران دچار مصدومیت شدند افزود: یک مصدوم سرپایی درمان شد و ۳ نفر دیگر برای ادامه درمان در بیمارستان سوانح و سوختگی ولایت رشت منتقل شدند.