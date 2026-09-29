مراسم یادبود شهدای بخش سراب‌باغ آبدانان، با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های شهدا و مسئولان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ یادواره شهدای سراب‌باغِ آبدانان با هدف بزرگداشت یاد شهدا و گسترش فرهنگ ایثار و شهادت برگزار شد و شامل برنامه‌هایی مانند خاطره‌گویی، شعرخوانی و سخنرانی بود.

حاضران در این مراسم با گرامیداشت شهدای سراب‌باغ، بر ادامه راه آنان و انتقال فرهنگ ایثار و فداکاری به نسل‌های بعدی تأکید کردند.

این یادواره فرصتی برای مرور خاطرات و دلاوری‌های شهدا و تجدید عهد با آرمان‌هایشان فراهم کرد. تاکنون ۴۰ شهید از بخش سراب‌باغ به انقلاب و نظام تقدیم شده است.