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مراسم یادبود شهدای بخش سرابباغ آبدانان، با حضور اقشار مختلف مردم، خانوادههای شهدا و مسئولان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ یادواره شهدای سرابباغِ آبدانان با هدف بزرگداشت یاد شهدا و گسترش فرهنگ ایثار و شهادت برگزار شد و شامل برنامههایی مانند خاطرهگویی، شعرخوانی و سخنرانی بود.
حاضران در این مراسم با گرامیداشت شهدای سرابباغ، بر ادامه راه آنان و انتقال فرهنگ ایثار و فداکاری به نسلهای بعدی تأکید کردند.
این یادواره فرصتی برای مرور خاطرات و دلاوریهای شهدا و تجدید عهد با آرمانهایشان فراهم کرد. تاکنون ۴۰ شهید از بخش سرابباغ به انقلاب و نظام تقدیم شده است.