حریف تدارکاتی بانوان ایران در فیفادی مشخص شد
تیم ملی فوتبال بانوان در فیفادی اکتبر، یک دیدار دوستانه برگزار خواهد کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تیم ملی فوتبال بانوان ایران در فیفادی اکتبر، ۱۷ مهر در دیداری دوستانه در آنتالیا ترکیه مقابل تیم آذربایجان قرار میگیرد.
این مسابقه در چارچوب برنامه آمادهسازی تیم ملی فوتبال بانوان در فیفادی ماه اکتبر برگزار خواهد شد و ملیپوشان ایران با حضور در اردوی آنتالیا، آماده این دیدار خواهند شد.
جزئیات مربوط به زمان برگزاری اردوی تیم ملی فوتبال بانوان متعاقبا اعلام خواهد شد.