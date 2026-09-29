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همزمان با هفتم مهرماه، روز آتشنشانی و ایمنی، برنامههای ویژهای با حضور دانشآموزان و مسئولان در بخش شهرآباد بردسکن خراسان رضوی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،در این مراسم، مدیر و جمعی دانشآموزان دبستان شهید رجایی با اهدای گل و شیرینی، از ایثارگریهای آتشنشانان قدردانی کردند. علی نجفی شهردار شهرآباد نیز ضمن تجلیل از آتشنشانان و گرامیداشت یاد و خاطره دو همکار فقید این سازمان، بر اهمیت نقش آتشنشانان در حفظ امنیت شهر تأکید کرد.
شرکتکنندگان در ادامه این مراسم با حضور در مزار شهدای گمنام و گلزار شهدای شهرآباد، به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند.
همچنین علی نظافتی مدیر آتشنشانی شهرآباد با نکوداشت یاد دو آتشنشان فقید شهرداری، از کاهش ۲۰ درصدی وقوع حوادث در سال جاری خبر داد و این موفقیت را نتیجه برنامههای آموزشی و پیشگیرانه دانست.