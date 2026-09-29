به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در این اردو خدمات فنی، بهداشتی، درمانی، دامپزشکی و فرهنگی به‌صورت رایگان به اهالی این روستا ارائه شد.

در این اردوی جهادی، علاوه بر خدمات‌رسانی گروه‌های تخصصی جهادگران در حوزه خدمات فنی از جمله لوله‌کشی و جوشکاری، تیم پزشکی شامل پزشک عمومی، ماما و همچنین یک تیم دامپزشکی به مردم خدمات رسانی کردند.