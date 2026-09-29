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همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، اردوی جهادی بسیج سازندگی ناحیه مقاومت شهرستان لنده با حضور گروههای تخصصی جهادگر و کادر درمانی، در روستای بنه علیاری از توابع بخش موگرمون برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در این اردو خدمات فنی، بهداشتی، درمانی، دامپزشکی و فرهنگی بهصورت رایگان به اهالی این روستا ارائه شد.
در این اردوی جهادی، علاوه بر خدماترسانی گروههای تخصصی جهادگران در حوزه خدمات فنی از جمله لولهکشی و جوشکاری، تیم پزشکی شامل پزشک عمومی، ماما و همچنین یک تیم دامپزشکی به مردم خدمات رسانی کردند.