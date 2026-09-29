به مناسبت هفته دفاع مقدس، در اجرای برنامه‌های آبروی محله، یادواره بانوی شهید ستاره مرادی در روستای سرچاهان شهرستان حاجی آباد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان حاجی آباد گفت: هدف از برگزاری این یادواره پرداختن به نقش و جایگاه بانوان در دفاع مقدس و جامعه اسلامی است.

سرهنگ سجاد دهقانی افزود: شهادت این بانوی بزرگوار شهید ستاره مرادی در خانه‌ی خودش در شهر بندرعباس، سند حقانیت این ملت و بی‌شرمی مدعیان دروغین آزادی است.

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وی گفت: خون‌های پاک شهدا نهال ایستادگی را در دل جوانان آبیاری می‌کند و راه این شهیدان با اقتدار ادامه دارد.

شهید ستاره مرادی در نهم فروردین ۱۴۰۵ در حمله آمریکای جنایتکار به منازل مسکونی شهر بندرعباس در خانه خود به شهادت رسید.