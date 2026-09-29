اعلام شعار روز ملی پارالمپیک ۱۴۰۵
نشست شورای عالی گرامیداشت روز ملی و هفته پارالمپیک ۱۴۰۵ به میزبانی کمیته ملی پارالمپیک برگزار شد.
در این نشست که در آستانه ۲۴ مهر، روز ملی پارالمپیک، برگزار شد، در خصوص برنامههای مورد نظر برای این روز و نیز هفته پارالمپیک بحث و تبادل نظر و مقرر شد دستگاههای اجرایی همکار با کمیته ملی پارالمپیک مطابق سال گذشته از ظرفیت خود برای اجرای برنامههای مرتبط با این مناسبت اقدام کنند.
همچنین مقرر شد مطابق دستورالعملهای اجرایی ارسال شده برای دستگاههای استانی و نیز شهرستانهای زیرمجموعه، نسبت به برگزاری برنامههای متنوع برای این ایام اقدام شود. از دیگر موارد این نشست اعلام شعار روز ملی پارالمپیک سال ۱۴۰۵ به نام «پارالمپیک؛ میدان انسانهای قوی، امیدوار و با اراده» بود.
در این نشست حمید علی صمیمی دبیرکل کمیته ملی پارالمپیک، مسعود اشرفی مسئول کارگروه توسعه فکری جنبش پارالمپیک، جمعی از مدیران این کمیته، نمایندگان سازمان تبلیغات اسلامی، بسیج ورزشکاران، سازمان آموزش و پرورش استثنایی، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، وزارت دفاع، سازمان ورزش شهرداری تهران، بنیاد شهید و امورایثارگران، دانشگاه آزاد اسلامی، وزارت نفت، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان نظام پزشکی و نمایندگان فدراسیونهای بدمینتون، فدراسیون نابینایان و کم بینایان، فدارسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی، فدراسیون آمادگی جسمانی، فدراسیون ورزشهای جانبازان و توان یابان، فدراسیون تنیس، فدراسیون ورزشهای همگانی، فدراسیون دانشگاهی، فدراسیون اسکی و ورزشهای زمستانی، فدراسیون ورزشهای کارگری، فدراسیون ترای اتلون، فدراسیون شمشیربازی، فدراسیون دوچرخه سواری، فدراسیون ورزش روستایی و بازیهای بومی حضور داشتند.