کشف ۱۹ سکه تاریخی متعلق به دوره هخامنشی در دیواندره
معاون میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان، از کشف ۱۹ قطعه سکه تاریخی متعلق به دوره هخامنشی در شهرستان دیواندره با همکاری نیروهای انتظامی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، علی بهنیا افزود: بررسیهای کارشناسی اولیه نشان میدهد این سکهها از نوع سیگلوی و از جنس نقره بوده و به دوره هخامنشی و بازه زمانی سده چهارم تا دوم پیش از میلاد تعلق دارند.
او با تاکید بر ضرورت صیانت از آثار تاریخی، عنوان کرد: هرگونه خرید و فروش، نگهداری و جابهجایی غیرمجاز اشیای تاریخی ممنوع است و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد.
بهنیا از همکاری نیروهای انتظامی در حفاظت از میراثفرهنگی استان قدردانی کرد و یادآور شد: همکاری و تعامل میان مجموعه میراثفرهنگی و دستگاههای انتظامی و قضایی نقش مهمی در پیشگیری از قاچاق اشیای تاریخی، حفاریهای غیرمجاز و حفاظت از میراثفرهنگی دارد.