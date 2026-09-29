به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان ، علی بهنیا افزود: بررسی‌های کارشناسی اولیه نشان می‌دهد این سکه‌ها از نوع سیگلوی و از جنس نقره بوده و به دوره هخامنشی و بازه زمانی سده چهارم تا دوم پیش از میلاد تعلق دارند.

او با تاکید بر ضرورت صیانت از آثار تاریخی، عنوان کرد: هرگونه خرید و فروش، نگهداری و جابه‌جایی غیرمجاز اشیای تاریخی ممنوع است و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد.

بهنیا از همکاری نیرو‌های انتظامی در حفاظت از میراث‌فرهنگی استان قدردانی کرد و یادآور شد: همکاری و تعامل میان مجموعه میراث‌فرهنگی و دستگاه‌های انتظامی و قضایی نقش مهمی در پیشگیری از قاچاق اشیای تاریخی، حفاری‌های غیرمجاز و حفاظت از میراث‌فرهنگی دارد.