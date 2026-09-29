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همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، شهرستان مهولات خراسان رضوی در قرار شبانه، شاهد برگزاری آیین نمایش اقتدار جانفدایان بسیج بود؛ آیینی که با حضور مردم و مسئولان شهرستان، بسیجیان خواهر و برادر و خانوادههای معظم شهدا برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،رژه منسجم بسیجیان، اجرای برنامههای فرهنگی و بصیرتی و با سخنرانی کارشناس مسائل سیاسی، حاج مهدی فلاح با محوریت فرهنگ ایثار و مقاومت، از بخشهای این مراسم بود.
در ادامه نیز از جمعی از ایثارگران و پیشکسوتان بسیج که سالها در مسیر خدمت و پاسداری از ارزشهای انقلاب اسلامی نقشآفرینی کردهاند، تجلیل شدند.
این مراسم، تصویری از حضور سازمانیافته و پرشور بسیجیان مهولات و تداوم فرهنگ ایثار و وفاداری به آرمانهای شهدا را در قرار شبانه مردم شهرستان به نمایش گذاشت.