به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون هماهنگ کننده تیپ مکانیزه ۲۰ رمضان در این مراسم گفت: نیروهای وظیفه در نیروهای مسلح از عناصر مهم سازمان رزم هستند که نقش مهمی در امنیت و اقتدار نیروهای مسلح ایفامی کنند.

سرهنگ پاسدار اکبرآقایی افزود: در دوران جنگ رمضان یکی از سربازان وظیفه به نام علی گیلانی به فیض شهادت نائل آمد.

در این مراسم از خانواده شهید علی گیلانی و سربازان نمونه تیپ مکانیزه ۲۰رمضان قدردانی شد.