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در مراسمی از سربازان نمونه تیپ مکانیزه ۲۰ رمضان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در شهرستان رباط کریم قدردانی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون هماهنگ کننده تیپ مکانیزه ۲۰ رمضان در این مراسم گفت: نیروهای وظیفه در نیروهای مسلح از عناصر مهم سازمان رزم هستند که نقش مهمی در امنیت و اقتدار نیروهای مسلح ایفامی کنند.
سرهنگ پاسدار اکبرآقایی افزود: در دوران جنگ رمضان یکی از سربازان وظیفه به نام علی گیلانی به فیض شهادت نائل آمد.
در این مراسم از خانواده شهید علی گیلانی و سربازان نمونه تیپ مکانیزه ۲۰رمضان قدردانی شد.