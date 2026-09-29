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مدیرکل دفتر میوههای سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی از تولید سالانه نزدیک به چهار میلیون تن سیب در کشور و صادرات سالانه بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تن سیب مازاد بر نیاز داخلی به ۶۳ کشور جهان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل دفتر میوههای سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به تولید سالانه حدود چهار میلیون تن سیب در کشور گفت: سالانه بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تن سیب مازاد بر نیاز داخلی به ۶۳ کشور جهان صادر میشود که نشاندهنده کیفیت بالا و سلامت این محصول استراتژیک باغبانی کشور است.
داریوش سالمپور، مدیرکل دفتر میوههای سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی درهمایش روز ملی سیب که در ارومیه برگزار شد، در تشریح وضعیت تولید و صادرات سیب کشور گفت: سیب یکی از مهمترین محصولات زیربخش باغبانی کشور است که همهساله با تولید حدود چهار میلیون تن در سراسر کشور و در استانهای قطب تولید، علاوه بر تأمین صددرصدی نیاز مصرف تازهخوری و نیاز صنایع فرآوری و تبدیلی، مازاد نیاز کشور نیز به میزان بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تن به ۶۳ کشور مختلف دنیا با سلایق و استانداردهای متفاوت صادر میشود. این امر نشاندهنده کیفیت بالای سیب و سلامت این محصول مهم باغبانی کشور است.
وی افزود: استان آذربایجان غربی با تولید حدود یک میلیون و ۲۰۰ تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن، قطب اول تولید سیب در کشور است. ایران از نظر سطح زیر کشت باغات رتبه سوم دنیا و از نظر تولید رتبه چهارم جهان را دارد.
مدیرکل دفتر میوههای سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به برنامههای معاونت باغبانی برای ارتقای بهرهوری و عملکرد و ایجاد باغات مدرن و مکانیزه تصریح کرد: هر ساله حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد سطح باغات کشور در برنامه اصلاح و نوسازی قرار میگیرد. برنامه سرشاخهکاری درختان میوه با ارقام جدید پربازده و مقاوم، برنامه باغبانی حفاظتی برای پیشگیری و کنترل خسارتهای محیطی و برنامه مکانیزاسیون باغات از جمله این اقدامات است که امسال از محل توسعه مکانیزاسیون، رقمی حدود یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی به این امر اختصاص یافته است.
سالمپور ادامه داد: از محل کمکهای فنی و اعتباری و تسهیلات بانکی نیز برای نوسازی باغات، حذف و جایگزینی باغات غیراقتصادی و مسن، اصلاح سیستمهای آبیاری و استفاده از سایبان و سایر تجهیزات مورد نیاز برای پایداری تولید، اعتبارات لازم اختصاص یافته است.
وی در خصوص مشکلات پیشآمده در مسیر صادرات خاطرنشان کرد: همه مستحضریم که درگیر مشکلات ناخواستهای از سوی دشمن متجاوز شدهایم و محدودیتهای ایجادشده در مسیر حملونقل و صادرات و افزایش هزینههای مترتب بر آن، صادرکنندگان را تحت فشار قرار داده است. دولت برای این موضوع برنامههایی دارد و از مسیر دیپلماسی اقتصادی و کشاورزی، با تبادل هیئتهای فنی و اقتصادی میان ایران و کشورهای همسایه، بهویژه هیئت پاکستانی که اواخر ماه به ایران سفر خواهند کرد و از استان آذربایجان غربی و ظرفیتهای تولیدی و صادراتی سیب بازدید خواهند کرد، درصدد رفع این موانع است.
مدیرکل دفتر میوههای سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: بازارهای جدیدی برای سیب ایران در کشورهای مختلف از جمله ویتنام، فیلیپین و کشورهای آسیای میانه با تلاش بخش خصوصی، اتاقهای بازرگانی و تشکلها ایجاد شده و این روند ادامه دارد.
سالمپور در پایان با اشاره به خریدهای حمایتی و توافقی گفت: سازمان تعاون روستایی برنامه حمایت از باغداران را در دستور کار دارد و در بحث حمایت از واحدهای سورتینگ و بستهبندی، سردخانهها و واحدهای فرآوری، تسهیلات سرمایه در گردش پرداخت خواهد شد تا هم چرخ فعالیت این واحدها بچرخد و هم باغداران عزیز بتوانند محصول خود را با قیمت منصفانه و معقول عرضه کنند.