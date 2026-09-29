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رزمایش بزرگ جانفدایان ایران در روزهای اخیر در نقاط مختلف کشور برگزار شد و تصاویر حضور مردم در این رزمایشها، در رسانهها و شبکههای اجتماعی بازتاب یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ این رزمایشها با هدف نمایش آمادگی، انسجام و حضور نیروهای مردمی در استانهای مختلف برگزار شد و امروز نیز رزمایش ۲۰ هزار نفری جانفدایان ایران در استان ایلام برگزار شد و حضور مردم در این برنامه، در قاب دوربینهای رسانههای محلی و ملی ثبت و منتشر شد.
تصاویر و اخبار این رویداد همچنین در صفحات و کانالهای فضای مجازی استان ایلام منتشر شد و بخشی از رسانههای خارج از کشور نیز به برگزاری این رزمایشها در کشور و تصاویر منتشرشده از آن پرداختند.
رزمایش جانفدایان ایران به یکی از رویدادهای رسانهای مهم در روزهای اخیر تبدیل شده و بازتاب گستردهای در افکار عمومی داشته است.