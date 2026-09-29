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از دهکهانِ کهنوج تا خرماکلای سوادکوه؛ روایتی از یک سفر در استان مازندران، برای یادگیری، تجربه و همافزایی فعالان کانونهای فرهنگی هنری مساجد از سراسر کشور.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نخستین رویداد ملی «حل مسئله و نوآوری مسجدمحور» فرصتی برای کنار هم قرار گرفتن تجربههای موفق کانونهای فرهنگی هنری مساجد، ظرفیت نخبگان فرهنگی و هنری و دانش تخصصی حوزه نوآوری است.
از جمله اهداف این رویداد آن است که بتواند زمینهساز شکلگیری حرکتهای جدید و مؤثر در شبکه کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور باشد.
این رویداد از روز یکشنبه ۴ تا ۹ مهرماه در اردوگاه شهدای خرماکلا سوادکوه آغاز شده و شرکتکنندگان که متشکل از مدیران کانونهای مساجد نوآور در سراسر کشور هستند در دورهها و کارگاههای متنوعی حضور مییابند.
فرزاد میرشکاری، مدیر کانون فرهنگی هنری «نور ولایت» کهنوج که از جنوب کرمان رهسپار این رویداد شده است، حال و هوای خود را در این کلیپ در دوره روایت میکند.