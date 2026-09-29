پخش زنده
امروز: -
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بیشتر کورههای فولاد مبارکه که از مدار تولید خارج شده بودند، دوباره به چرخه تولید بازگشتهاند و مابقی واحدها نیز در حال ورود به مدار تولید هستند.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ سید محمد اتابک در نشست علنی مجلس شورای اسلامی؛ گفت: بیشترین آسیب واردشده به سازمانهای دولتی در دو جنگ اخیر مربوط به مجموعههای وزارت صمت بود.
وزیر صمت ادامه داد: وزارتخانه برای حمایت از واحدهای آسیبدیده، ارزیابی خسارتها را در استانهای مختلف انجام داده و با همکاری کارشناسان رسمی دادگستری، ستاد تسهیل، ادارات کل و استانداریها، وضع این واحدها بررسی شد.
اتابک گفت: در ادامه، درخواستهایی در حوزه مالیات، گمرک و تعویق اقساط بانکی برای واحدهای آسیبدیده عملیاتی شد و جمعبندی اقدامات و نیازهای واحدها در اختیار دولت قرار گرفت.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده برای تأمین منابع بازسازی افزود: ۴۰ حکم مورد نیاز برای بازسازی واحدهای آسیبدیده تدوین و به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه شد که بخشی از این احکام به وزارت صمت ابلاغ شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به بهره مندی از ظرفیت یکی از صندوقهای وزارت صمت برای تجمیع منابع و حمایت از واحدهای آسیبدیده خبر داد و گفت: در این حمایتها، ضریب اهمیت واحدها و نقش آنها در زنجیره تولید مورد توجه قرار گرفته است.
وی به اهمیت صنعت فولاد در زنجیره تولید کشور اشاره کرد و افزود: یکی از بخشهایی که آسیب قابل توجهی دید، صنعت فولاد بود. برای نمونه، آسیب به فولاد مبارکه میتوانست فعالیت تعداد زیادی از واحدهای وابسته را تحت تأثیر قرار دهد؛ از جمله واحدهایی که مواد اولیه مورد نیاز خود را از این مجموعه دریافت میکنند.
اتابک ادامه داد: ضریب اهمیت فولاد در صنعت کشور حدود ۳۷ درصد است و به همین دلیل، پیش از پایان جنگ، وزارت صمت اقداماتی را برای فعالسازی واحدهای مورد نیاز در زنجیره تولید اسلب و جلوگیری از وابستگی به واردات ورق آغاز کرد.
وی گفت: بخشی از ظرفیتها و فضاهای مورد نیاز برای تولید نیز در اختیار گرفته شد تا امکان ادامه فعالیت و تأمین نیازهای زنجیره فولاد فراهم شود.
وزیر صمت به آخرین وضع فولاد مبارکه اشاره کرد و افزود: بیشتر کورههایی که از مدار خارج شده بودند، وارد مدار شدهاند و تجهیزات کورههای احیا شده نیز در حال ورود به مدارند.