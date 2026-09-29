مدیرکل اموال و املاک بنیاد مستضعفان استان‌های کرمانشاه و کردستان گفت: فلسفه اصلی فعالیت بنیاد مستضعفان، خدمت به مردم و به‌ویژه اقشار محروم و توانمندسازی آنان در حوزه‌های مختلف است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سلمان محمدی در نشست مدیران بنیاد مستضعفان و زیرمجموعه‌های تابع این بنیاد در استان با استاندار کرمانشاه گفت: این مجموعه بر اساس یک رسالت و مأموریت مشخص، در حوزه توانمندسازی افراد، اشتغال‌زایی، حمایت از محرومان و همچنین در بخش‌های بهداشت و آموزش فعالیت‌های گسترده‌ای در سطح استان دارد.

وی افزود: بنیاد مستضعفان در حوزه امنیت غذایی نیز نقش مهمی ایفا می‌کند و مجموعه‌های کشاورزی و دامپروری وابسته به بنیاد، حدود ۴۰ درصد شیر و لبنیات مورد نیاز استان کرمانشاه را تأمین می‌کنند.

مدیرکل اموال و املاک بنیاد مستضعفان استان‌های کرمانشاه و کردستان با اشاره به ارائه گزارش عملکرد و طرح برخی مسائل در نشست با استاندار کرمانشاه گفت: در این نشست بخشی از مشکلات و موانع موجود مطرح شد و استاندار نیز دستورات لازم را برای پیگیری و رفع این مسائل صادر کرد تا بتوانیم با سرعت و توان بیشتری به مردم خدمت‌رسانی کنیم.

وی افزود: هدف همه مجموعه‌های بنیاد، استفاده از ظرفیت‌های موجود برای رفع مشکلات مردم، حمایت از اقشار محروم و ایجاد زمینه‌های توانمندسازی و اشتغال است که امیدواریم با استمرار این همکاری‌ها، اقدامات مؤثرتری در استان کرمانشاه رقم بخورد.