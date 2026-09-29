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زنگ بازگشایی مدارس عشایری کشور با حضور مدیرکل آموزش و پرورش عشایر وزارت آموزش و پرورش و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در قوچان نواخته و سال تحصیلی جدید دانشآموزان عشایری کشور آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، این آیین با حضور جمعی از دانشآموزان، فرهنگیان و مسئولان در یکی از مدارس عشایری شهرستان قوچان برگزار شد.
مدیرکل آموزش و پرورش عشایر وزارت آموزش و پرورش در این مراسم، با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید، بر ضرورت توجه ویژه به عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت و فراهم کردن فرصتهای برابر آموزشی برای دانشآموزان عشایری تأکید کرد.
امیر مهردادی گفت: عشایر از اقشار مهم و اثرگذار در پیشرفت و اقتدار ایران اسلامی هستند و در طول تاریخ، بهویژه در دوران دفاع مقدس، نقش مهمی در دفاع از مرزها و تمامیت ارضی کشور، ایفا کردهاند.
وی افزود: آموزش و پرورش عشایری تلاش میکند با توسعه زیرساختها و ارتقای کیفیت آموزشی، زمینه دسترسی دانشآموزان عشایری به فرصتهای برابر آموزشی را فراهم کند.
در این مراسم همچنین بر نقش مدارس عشایری در تحقق عدالت آموزشی و جلوگیری از بازماندن دانشآموزان مناطق عشایری از تحصیل تأکید شد.
بر اساس اعلام آموزش و پرورش، بیش از ۲۰۰ هزار دانشآموز عشایری در سراسر کشور، سال تحصیلی جدید را آغاز کردند.