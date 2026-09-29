همزمان با هفتم مهرماه روز بزرگداشت شمس تبریزی، زنگ شمس در مدارس کشور نواخته و آیین گرامیداشت این مناسبت نیز در خوی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همزمان با هفتم مهرماه روز بزرگداشت شمس تبریزی، زنگ شمس با هدف آشنایی دانش‌آموزان با اندیشه، شخصیت و جایگاه این عارف نامدار در فرهنگ و ادب ایرانی، در مدارس کشور نواخته شد و آیین گرامیداشت این مناسبت نیز در خوی برگزار شد.

همزمان با روز بزرگداشت شمس تبریزی، آیین نواخته شدن زنگ شمس در مدرسه استعداد‌های درخشان اکبر همتی خوی با حضور مسئولان اجرایی و فرهنگی شهرستان، فرهنگیان و جمعی از دانش‌آموزان برگزار شد.

در آغاز این آیین، حجت‌الاسلام قاسم‌خانی امام جمعه خوی با اشاره به جایگاه عرفانی و اسلامی شمس تبریزی، بر ضرورت معرفی آموزه‌های عرفان اسلامی و اندیشه‌های این عارف نامدار به نسل امروز تأکید کرد.

علی علایی معاون استاندار و فرماندار ویژه خوی نیز در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداوسیما، درباره اجرای طرح زنگ شمس در مدارس کشور گفت: این برنامه در چارچوب تفاهم میان دستگاه‌های فرهنگی و آموزش و پرورش و با هدف معرفی شخصیت، اندیشه و میراث معنوی شمس تبریزی به دانش‌آموزان اجرا شده است.

وی افزود: برگزاری این آیین در مدارس می‌تواند زمینه آشنایی بیشتر نسل نوجوان با مفاخر فرهنگی و عرفانی کشور و به ویژه شمس تبریزی و پیوند او با مولانا را فراهم کند.

این آیین در چارچوب برنامه ملی بزرگداشت شمس تبریزی و با هدف معرفی میراث فرهنگی و معنوی این عارف نامدار به نسل جدید و تقویت آشنایی دانش‌آموزان با مفاهیم فرهنگی و ادبی مرتبط با شمس و مولانا برگزار شد.

زنگ شمس امسال در مدارس کشور با هماهنگی و تفاهم وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و وزارت آموزش و پرورش به صدا درآمد تا موضوع شمس تبریزی و جایگاه او در فرهنگ و ادبیات ایرانی بیش از گذشته در برنامه‌های فرهنگی مدارس مورد توجه قرار گیرد.

شمس‌الدین محمد بن علی بن ملک داد تبریزی از عارفان برجسته ایرانی و مراد مولانا جلال‌الدین محمد بلخی است و ارتباط او با مولانا از مهم‌ترین پیوند‌های عرفانی و ادبی در تاریخ فرهنگ ایران به شمار می‌رود.

شهر خوی به واسطه قرار گرفتن آرامگاه شمس تبریزی، یکی از مهم‌ترین کانون‌های برگزاری برنامه‌های فرهنگی و هنری مرتبط با شمس و مولاناست و هر ساله در روز بزرگداشت این عارف نامدار میزبان آیین‌های مختلف فرهنگی و هنری می‌شود.

هفتم مهرماه نیز از سال ۱۳۹۴ و با تصویب و ابلاغ شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان روز بزرگداشت شمس تبریزی در تقویم رسمی کشور ثبت شده است..