به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، سیف پناهی معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی کردستان گفت: این پدیده در استان کردستان از اواخر مهر شروع و اواسط آذر ماه ادامه دارد.

او می‌گوید: بارش‌ها در استان کردستان بیشتر در نیمه غربی و در شهرستان‌های بانه مریوان و سروآباد رخ می‌دهد.

احمدیانی رئیس پیش بینی و مدیریت بحران اداره کل هواشناسی کردستان هم گفت: بارش‌ها در کردستان از روز پنجشنبه این هفته تا شنبه هفته آینده شروع می‌شود.

به گفته وی، روز جمعه بیشترین وزش باد در استان را شاهد خواهیم بود.

الینو یک پدیده طبیعی است که در اقیانوس آرام و بخش استوایی آن رخ می‌دهد.

در این پدیده آب اقیانوس چند درجه نسبت به قبل از آن گرمتر می‌شود و بارش‌های سیل آسا و تغییرات آب و هوایی رخ می‌دهد.