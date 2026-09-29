وزیر راه و شهرسازی در پیامی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ضمن تشکر از تجدید اعتماد و حمایت وکلای ملت پس از ارائه گزارش عملکرد و برنامه‌های حوزه مسکن، این هم‌افزایی را سرمایه‌ای بزرگ برای سرعت‌بخشی به ساخت مسکن و اجرای تعهدات معطل‌مانده دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرزانه صادق در این پیام با اشاره به نشست علنی مجلس شورای اسلامی، پرسشگری و مطالبه‌گری دلسوزانه نمایندگان را فرصتی ارزشمند برای تبیین شفاف اقدامات و رویکردهای اجرایی این وزارتخانه توصیف کرد و گفت: پاسخگویی به مطالبه بنیادین مسکن یک اولویت و مسئولیت ملی است که تحقق آن جز با هم‌افزایی کامل قوای مقننه و مجریه ممکن نخواهد بود.

وی اعتماد مجدد نمایندگان را نماد همراهی با سیاست‌های اصلاحی و عملیاتی دولت در حوزه مسکن ارزیابی کرد و افزود: رأی اعتماد دوباره مجلس، مسئولیت مجموعه وزارت راه و شهرسازی را دوچندان کرده و اراده ما را برای ارائه خدمتی کارآمدتر و شتابان‌تر استوارتر ساخته است.

وزیر راه و شهرسازی با ابراز امیدواری نسبت به تعمیق تعامل سازنده میان دولت و مجلس خاطرنشان کرد: این وزارتخانه با اتکا به ظرفیت‌های اجرایی و کار شبانه‌روزی، تمام توان خود را به کار خواهد بست تا هیچ طرح و تعهدی در پیچ‌وخم‌های بروکراسی و مالی متوقف نشود و مسیر خانه‌دار شدن مردم با شفافیت و سرعت هموارتر گردد.