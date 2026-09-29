

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فرمانده سپاه فتح استان در این مراسم با قدردانی از برگزارکنندگان این یادواره، ایل بزرگ بهمئی را از پیشگامان ایثار و جانفشانی در مسیر انقلاب اسلامی عنوان کرد.

سردار مثنوی با اشاره به تقدیم بیش از ۷۰۰ شهید از ایل بهمئی در جغرافیای پنج استان کشور گفت: مردم این ایل در دفاع از انقلاب اسلامی همواره پرچمدار ایثار و فداکاری بوده‌اند.

سردار مثنوی افزود: برگزاری یادواره ۳۲ شهید بخش دیشموک در ادامه برنامه‌های بزرگداشت شهدا و در قالب همبستگی ایلی و منطقه‌ای، زمینه‌ساز تقویت پیوند نسل‌های مختلف انقلاب و انتقال مفاهیم بنیادین انقلاب اسلامی به نسل جوان است.

وی با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ مقاومت و ایستادگی، از تلاش سپاه، بنیاد شهید، دستگاه‌های خدمات‌رسان، امام جمعه و مسئولان بخش دیشموک در برگزاری این مراسم قدردانی کرد و بر حمایت از چنین برنامه‌هایی تأکید کرد.

فرمانده سپاه ناحیه دهدشت هم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، خون شهیدان را سرچشمه عزت، اقتدار و افتخارات امروز کشور دانست.

مصطفی اقبالی گفت: هرچه داریم از برکت خون شهداست و اگر امروز از اقتدار و افتخار برخورداریم، به واسطه ایثار و فداکاری مردانی است که با درک حقیقی از زندگی الهی، به مقام والای شهادت رسیدند.

وی با اشاره به حضور پرشور مردم در این یادواره افزود: این حضور نشان‌دهنده عزم راسخ مردم در دفاع از نظام و انقلاب اسلامی و پایبندی به آرمان‌های شهداست.