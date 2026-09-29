مدیرعامل شرکت توانیر با تأکید بر ضرورت تبدیل ایمنی به یک مطالبه مستمر مدیریتی و فرهنگ جاری در همه سطوح صنعت برق گفت: کاهش آمار حوادث به‌تنهایی رضایت‌بخش نیست و حتی یک مورد فوت یا مصدومیت نیز برای صنعت برق زیاد است؛ از این رو مدیران باید شخصاً در حوزه ایمنی حضور، پیگیری و نظارت داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد اله‌داد، در دومین گردهمایی مدیران بهداشت، ایمنی و محیط زیست (بهام) شرکت توانیر و شرکت‌های زیرمجموعه که همزمان با روز ایمنی و آتش‌نشانی برگزار شد، با گرامیداشت یاد شهدای صنعت برق و قدردانی از تلاش کارکنان این صنعت افزود: ایمنی فقط موضوع کارکنان فنی و برق‌کاران نیست، بلکه همه نیرو‌ها از راننده و سیم‌بان تا کارکنان اداری، خدماتی و انبار باید در برابر مخاطرات محیط کار مورد توجه قرار گیرند.

ایمنی؛ مسئولیت مستقیم مدیران

مدیرعامل شرکت توانیر با تأکید بر ضرورت حضور مستقیم مدیران در کمیته‌های عالی ایمنی گفت: شرط نخست ارتقای ایمنی این است که مدیران شخصاً و رأساً در جلسات کمیته عالی ایمنی حضور داشته باشند، موضوعات را پیگیری کنند و از محل کار نیرو‌ها سرکشی کنند.

اله‌داد با اشاره به تجربه صنعت برق در شرایط جنگی افزود: در روز‌هایی که زیرساخت‌های انرژی کشور هدف حمله قرار گرفت، کارکنان صنعت برق در شرایط بسیار دشوار و در کنار شبکه و تأسیسات آسیب‌دیده، عملیات نگهداری و بازسازی را ادامه دادند و اجازه ندادند چراغ خدمت خاموش شود.

پایداری شبکه بدون نیروی انسانی ایمن امکان‌پذیر نیست

او گفت: در جریان جنگ، همکاران صنعت برق در شرایطی روی دکل‌ها کار می‌کردند که تهدید حملات هوایی وجود داشت و در استان‌های گرمسیر نیز کارکنان در گرمای شدید برای پایداری شبکه تلاش کردند. این تجربه نشان داد که پایداری شبکه بدون نیروی انسانی ایمن، آموزش‌دیده و مجهز امکان‌پذیر نیست.

مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به گستردگی شبکه برق کشور افزود: صنعت برق حدود یک میلیون کیلومتر شبکه، ۴۳ میلیون انشعاب، ۱۰ میلیون چراغ روشنایی معابر و ۹۲۰ هزار دستگاه ترانسفورماتور دارد و به همین دلیل محیط عملیاتی این صنعت به پهنه کشور گسترده است؛ موضوعی که ضرورت توجه جدی به ایمنی تردد، کار در ارتفاع، کار در مجاورت شبکه و استفاده صحیح از تجهیزات را دوچندان می‌کند.

تجهیزات ایمنی باید از انبار به میدان عملیات برسد

اله‌داد بر ضرورت استفاده عملیاتی از تجهیزات ایمنی تأکید کرد و گفت: تهیه تجهیزات و ابزار‌های ایمنی وظیفه مدیریت است، اما استفاده صحیح و مستمر از آنها وظیفه کارکنان است و رانندگان، سیم‌بانان و برق‌کاران باید از تجهیزات حفاظت فردی و ابزار‌های ایمنی که در اختیارشان قرار گرفته، به‌طور کامل استفاده کنند.

وی همچنین تقویت ناوگان عملیاتی و لجستیکی صنعت برق را از اقدامات انجام‌شده برای ارتقای ایمنی دانست و افزود: ناوگان سبک و سنگین صنعت برق در حال تقویت است و این تجهیزات باید متناسب با نیاز‌های عملیاتی، از جمله بالابر، جرثقیل و خودرو‌های کمک‌دار، توسعه یابد.

افسران ایمنی؛ خط مقدم پیشگیری از حادثه

مدیرعامل توانیر با تأکید بر نقش افسران ایمنی در پیشگیری از حوادث گفت: افسر ایمنی مانند افسر پلیس است و باید در زمان لازم تذکر بدهد تا از وقوع یک حادثه جانی جلوگیری شود؛ بنابراین جایگاه، انگیزه و نقش این نیرو‌ها در شرکت‌ها باید مورد توجه قرار گیرد.

وی تقویت نظام تشویق نیرو‌های نمونه در حوزه ایمنی را خواستارشد و افزود: راننده، سیم‌بان، انباردار، کارکنان خدماتی و سایر نیرو‌هایی که در رعایت اصول ایمنی الگو هستند باید دیده و قدردانیشوند، چرا که فرهنگ ایمنی با تشویق رفتار‌های درست نیز تقویت می‌شود.

رفتار پرخطر باید جدی گرفته شود

مدیرعامل توانیر در ادامه بر ضرورت برخورد با رفتار‌های پرخطر تأکید کرد و گفت: اگر فردی با بی‌توجهی، جان خود یا دیگران را در معرض خطر قرار می‌دهد، باید با این رفتار برخورد جدی شود. هدف نهایی همه این اقدامات، کاهش حوادث و افزایش ضریب سلامت و ایمنی کارکنان است.

اله‌داد همچنین ایمنی عمومی مردم را بخشی از مسئولیت صنعت برق دانست و افزود: حوادث کانال‌کنی، نصب تیر، برخورد خودرو با پایه‌ها و سیم‌های آویزان، از جمله مواردی است که باید در برنامه‌های ایمنی صنعت برق مورد توجه قرار گیرد. همچنین پایه‌های شکسته و تجهیزات آسیب‌دیده باید در سریع‌ترین زمان ممکن جمع‌آوری یا ایمن‌سازی شوند و علائم هشداردهنده کافی در اطراف تأسیسات نصب شود.

ایمنی فقط برای نیرو‌های عملیاتی نیست

مدیرعامل توانیر در بخش دیگری از سخنان خود، ارگونومی و سلامت کارکنان اداری را نیز از اجزای نظام ایمنی دانست و گفت: ایمنی فقط به محیط عملیاتی محدود نمی‌شود و شرایط فیزیکی کار، نحوه نشستن، ساعات طولانی کار و جلسات مستمر نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به حوادث سال‌های اخیر افزود: اگرچه روند آمار حوادث کاهشی بوده است، اما این میزان همچنان رضایت‌بخش نیست و حتی یک مورد فوت یا مصدومیت برای صنعت برق زیاد است؛ بنابراین باید آموزش، نظارت، تجهیزات و پیگیری حوادث همزمان تقویت شود.

خانواده شهدای خدمت و مصدومان نباید فراموش شوند

اله‌داد همچنین بر ضرورت سرکشی و دلجویی مدیران از خانواده شهدای خدمت و کارکنان مصدوم تأکید کرد و گفت: مدیران شرکت‌های توزیع و برق منطقه‌ای باید سرکشی و دلجویی از خانواده همکارانی را که در ادوار مختلف جان خود را از دست داده یا مصدوم شده‌اند، فارغ از میزان تقصیر، در دستور کار قرار دهند.

از تجربه جنگ تا تقویت آمادگی ایمنی

مدیرعامل توانیر در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به ابعاد حملات اخیر به زیرساخت‌های صنعت برق افزود: در جریان جنگ اخیر، ۴۵۰۰ مگاوات از ظرفیت نیروگاه‌های کشور هدف قرار گرفت و بیش از ۶ تا ۷ هزار نقطه در حدود ۲ هزار منطقه مختلف، از جمله دکل‌ها و پست‌های برق، مورد اصابت قرار گرفت.

وی گفت: با وجود این شرایط، کارکنان صنعت برق برای حفظ پایداری شبکه و تداوم خدمت تلاش کردند و امروز باید این تجربه را به تقویت آمادگی، آموزش، تجهیزات و فرهنگ ایمنی تبدیل کنیم.

اله‌داد گفت: نیرو‌های عملیاتی، رانندگان و سیم‌بانان سرمایه‌های ارزشمند صنعت برق هستند و حفظ جان و سلامت آنان، هم برای خود و خانواده‌هایشان و هم برای استمرار خدمت این صنعت، یک ضرورت است.