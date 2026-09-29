تظاهرات و اعتصاب‌های سراسری، امروز سه‌شنبه در فرانسه آغاز شد. نخستین بار است که ۱۰ اتحادیه مهم کاری و کارگری برای این اعتراض هماهنگ شده‌اند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پاریس؛ کارکنان و ماموران دولتی، آتش نشان‌ها، امدادگران و به طور کلی بخش‌های کاری و کارگری در تظاهرات سراسری در خیابان‌ها حضور یافته‌اند. بهبود شرایط کاری و توجه به مشکلات معیشتی از خواسته‌های مهم و اساسی تظاهرکنندگان است از جمله اینکه چرا ۱۰ درصد نگهبانان و ماموران حفاظتی دولتی، دستمزدش از حداقل حقوق مصوب دولتی هم کمتر است!

دو روز قبل از ارسال لایحه بودجه ۲۰۲۷ به مجلس، و همزمان با تظاهرات سراسری کارکنان بخش‌های دولتی، کارکنان بخش‌های خصوصی از جمله بیمارستان‌ها هم در اعتصاب به سر می‌برند. با اعتصاب کارکنان فرودگاه‌ها فرودگاه شارل دوگل ۵ درصد و فرودگاه مارسی ۲۵ درصد کاهش پرواز دارند. بخشی از کارکنان آموزشی از جمله دبیرستان‌ها هم در اعتراض به بی‌توجهی دولت فرانسه به تعلیم و تربیت در تظاهرات شرکت کرده‌اند.

تظاهرات اعتراض به مشکلات معیشتی و کاری در شهر‌های مختلف فرانسه مانند مارسی و نانت آغاز شده و تظاهرات پاریس، عصر امروز به وقت محلی برگزار می‌شود.