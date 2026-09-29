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معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بر ضرورت بازنگری در سیاستهای سالمندی و برنامهریزی برای حفظ سلامت، استقلال و کیفیت زندگی سالمندان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ دکتر مهرداد شریفی با اشاره به هفته ملی سالمندان گفت: هر سال همزمان با روز جهانی سالمندان در اول اکتبر (۹ مهر)، هفته ملی سالمندان از چهارم تا دهم مهرماه با هدف افزایش آگاهی درباره سالمندی برگزار میشود و شعار امسال «عصر زندگی طولانیتر، بازاندیشی در نظامها برای زندگی بهتر» است.
وی افزود: افزایش امید به زندگی یکی از دستاوردهای مهم پیشرفتهای بهداشتی، درمانی و اجتماعی است، اما افزایش جمعیت سالمندان بدون برنامهریزی و سیاستگذاری مناسب میتواند چالشهایی را برای کشورها ایجاد کند.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ادامه داد: براساس پیشبینیهای جمعیتی، سهم افراد ۶۵ ساله و بالاتر در جهان از ۹ درصد در سال ۲۰۱۹ به حدود ۱۶ درصد در سال ۲۰۵۰ خواهد رسید و جمعیت افراد ۸۰ ساله و بالاتر نیز در همین بازه زمانی حدود سه برابر میشود.
شتاب سالمندی در ایران
شریفی با اشاره به روند افزایش جمعیت سالمندان در ایران گفت: سهم جمعیت سالمند کشور از حدود پنج درصد در سال ۱۳۵۵ به ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۸ رسیده و پیشبینی میشود این رقم تا سال ۱۴۲۰ به حدود ۲۰ درصد برسد.
وی تصریح کرد: سرعت دو برابر شدن جمعیت سالمندی در ایران نسبت به بسیاری از کشورهای توسعهیافته بیشتر است و این موضوع ضرورت برنامهریزی برای پاسخگویی به نیازهای سالمندان را افزایش میدهد.
رئیس مرکز بهداشت خوزستان افزود: افزایش جمعیت سالمندان در صورت برنامهریزی صحیح میتواند به فرصتی برای جامعه تبدیل شود و تحقق این هدف نیازمند همکاری همه دستگاههای اجرایی و نهادهای مرتبط است.
وی ادامه داد: سند ملی سالمندان با هدف حفظ شأن و منزلت سالمندان، ارائه خدمات جامع و هماهنگ و پاسخگویی به نیازهای این گروه سنی، وظایف دستگاههای مختلف را مشخص کرده است.
پیشگیری و سواد سلامت؛ محور سالمندی
سالمشریفی گفت: افزایش طول عمر زمانی ارزشمند است که با سلامت، امنیت، استقلال و مشارکت اجتماعی همراه باشد و در این مسیر، پیشگیری و افزایش سواد سلامت از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی افزود: شناسایی زودهنگام علائم کاهش تواناییهای جسمی مانند ضعف عضلانی و مشکلات بینایی و شنوایی از طریق غربالگریهای منظم میتواند از بروز مشکلات جدیتر و افزایش هزینههای درمانی جلوگیری کند.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تأکید کرد: آموزش سالمندان درباره تغذیه مناسب، فعالیت بدنی و مراقبت از خود نیز موجب افزایش توانمندی آنان در مدیریت سلامتشان میشود.
وی گفت: سلامت سالمندان تنها وظیفه نظام بهداشت نیست و شهرداریها، سازمانهای رفاهی، گروههای مردمی و خیرین نیز باید در ایجاد محیط زندگی امن، فضاهای عمومی مناسب و دسترسی آسان سالمندان به خدمات مشارکت کنند.
شریفی خاطرنشان کرد: خدمات سلامت و اجتماعی باید ساده، نزدیک و در دسترس سالمندان باشد و در کنار نیازهای سالمندان، حمایت از مراقبان خانوادگی نیز مورد توجه قرار گیرد.
رئیس مرکز بهداشت خوزستان گفت: با آموزش صحیح، مداخلات بهموقع و همکاری بینبخشی میتوان زمینه حفظ استقلال و ارتقای کیفیت زندگی سالمندان را فراهم کرد و آنان را به مشارکت فعالتر در جامعه سوق داد.