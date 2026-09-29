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سرپرست مرکز بهداشت کیش، گفت: خدمات پزشکی، غربالگری و مشاورهای به افراد بالای ۵۰ سال در جزیره کیش ارائه میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دکتر محمدرضا رضانیا، گفت: معاینه پزشکی، غربالگری قند خون، پایش فشارخون، مشاوره روانشناختی و تغذیه به افراد بالای پنجاه سال ارائه می شود.
او افزود: آزمایش FIT ( ایمونوشیمیایی برای اندازه گیری و شناسایی هموگلوبین) نیز برای افراد بالای ۵۰ سال رایگان انجام میشود.
سرپرست مرکز بهداشت کیش، خاطرنشان کرد: افراد بالای ۵۰ سال میتوانند برای دریافت خدمات پزشکی و مشاوره ای به مراکز خدمات جامع سلامت محل سکونت خود مراجعه کنند.