سرپرست مرکز بهداشت کیش، گفت: خدمات پزشکی، غربالگری و مشاوره‌ای به افراد بالای ۵۰ سال در جزیره کیش ارائه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دکتر محمدرضا رضانیا، گفت: معاینه پزشکی، غربالگری قند خون، پایش فشارخون، مشاوره روان‌شناختی و تغذیه به افراد بالای پنجاه سال ارائه می شود.

او افزود: آزمایش FIT ( ایمونوشیمیایی برای اندازه گیری و شناسایی هموگلوبین) نیز برای افراد بالای ۵۰ سال رایگان انجام می‌شود.

سرپرست مرکز بهداشت کیش، خاطرنشان کرد: افراد بالای ۵۰ سال می‌توانند برای دریافت خدمات پزشکی و مشاوره ای به مراکز خدمات جامع سلامت محل سکونت خود مراجعه کنند.