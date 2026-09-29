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دیدارهای دوستانه تیمهای ملی فوتبال جهان امروز پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
سه شنبه ۷ مهر:
قرقیزستان ۵ - ۰ مالدیو در بیشکک
استرالیا ۲ - ۴ برزیل در بریزبن
برای برزیل واندرسون در دقیقه ۳، رافینیا بلولی ۴۵ - پنالتی، برونو گیمارش ۶۹ و وینیسیوس ژونیور ۸۰ - پنالتی گلزنی کردند و گلهای استرالیا را آلساندرو سیرکاتی ۲۸ و کانر مت کاف ۳۳ به ثمر رساندند.
روسیه - ایران (ساعت ۱۹ - استادیوم قازان آره نا در شهر قازان)
تیمهای ملی فوتبال ایران با روسیه تاکنون ۷ بار به مصاف هم رفتهاند که تیم ایران یک بار و روسیه ۴ بار به پیروزی رسیدهاند. در این دیدارها ایران ۵ و روسیه ۹ گل به ثمر رساندهاند.
برنامه - بامداد چهارشنبه ۸ مهر:
آمریکا - شیلی در سنت لوئیز
مکزیک - پرو در هریسون آمریکا