به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

سه شنبه ۷ مهر:

قرقیزستان ۵ - ۰ مالدیو در بیشکک

استرالیا ۲ - ۴ برزیل در بریزبن

برای برزیل واندرسون در دقیقه ۳، رافینیا بلولی ۴۵ - پنالتی، برونو گیمارش ۶۹ و وینیسیوس ژونیور ۸۰ - پنالتی گلزنی کردند و گل‌های استرالیا را آلساندرو سیرکاتی ۲۸ و کانر مت کاف ۳۳ به ثمر رساندند.



روسیه - ایران (ساعت ۱۹ - استادیوم قازان آره نا در شهر قازان)

تیم‌های ملی فوتبال ایران با روسیه تاکنون ۷ بار به مصاف هم رفته‌اند که تیم ایران یک بار و روسیه ۴ بار به پیروزی رسیده‌اند. در این دیدار‌ها ایران ۵ و روسیه ۹ گل به ثمر رسانده‌اند.

برنامه - بامداد چهارشنبه ۸ مهر:

آمریکا - شیلی در سنت لوئیز

مکزیک - پرو در هریسون آمریکا