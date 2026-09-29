رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در سفر به شهرستان تربت‌حیدریه، ضمن بازدید از مراجع قضایی و طرح های عمرانی، بر ضرورت تکریم ارباب‌رجوع، تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌ها و رفع موانع تولید در واحد‌های صنعتی، تأکیدکرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، حجت‌الاسلام والمسلمین رضا زرندی در سفری یک‌روزه به شهرستان تربت‌حیدریه، از نزدیک در جریان فعالیت‌های دستگاه قضا و مسائل و مشکلات این شهرستان قرار گرفت.

وی در بدو ورود به شهرستان، با حضور در دادسرا و دادگستری تربت‌حیدریه، از بخش‌های مختلف بازدید کرد و ضمن نظارت بر روند پیشبرد پرونده‌های قضایی، با تعدادی از مراجعین به صورت مستقیم و چهره‌به‌چهره گفت‌و‌گو کرد. رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در این بازدید بر اهمیت سرعت‌بخشی به فرآیند‌های دادرسی و حفظ حقوق شهروندی تأکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان در ادامه برنامه‌های خود با شرکت در جلسه شورای اداری شهرستان تربت‌حیدریه، به تحلیل شرایط کنونی کشور پرداخت. وی با اشاره به توطئه‌های دشمنان، ایستادگی و حضور هوشمندانه مردم در صحنه‌های مختلف را مهم‌ترین عامل خنثی‌سازی نقشه‌های دشمن دانست و تصریح کرد: خدمت‌رسانی بی‌منت به مردمِ همیشه در صحنه، وظیفه اصلی مسئولان است و باید با همدلی و وحدت، در جهت اعتلای نظام اسلامی گام برداشت.

وی دربازدید از واحد‌های صنعتی از جمله صنایع کاشی تربت‌حیدریه که با هدف بررسی موانع و مشکلات تولید صورت گرفت، ضمن گفت‌و‌گو با مدیران و کارگران این مجموعه‌ها، اظهار داشت: دستگاه قضا طبق سند تحول قضایی، خود را ملزم به حمایت از تولید و رفع موانع حقوقی و قضایی واحد‌های تولیدی می‌داند. وی افزود: پیگیری و حل مشکلات واحد‌های صنعتی برای حفظ اشتغال پایدار، از اولویت‌های دستگاه قضایی استان است.

حجت‌الاسلام والمسلمین زرندی، همچنین از روندساخت ساختمان جدید دادگستری تربت‌حیدریه بازدید کرد. وی با بررسی پیشرفت فیزیکی این طرح، دستورات لازم را برای تسریع در تکمیل ساختمان برای ارائه خدمات بهتر و رفاه حال مراجعان و کارکنان دادگستری صادر کرد.