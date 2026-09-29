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مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خوزستان از ذخیرهسازی مناسب کودهای شیمیایی و انجام هماهنگیهای لازم برای تأمین و توزیع کود مورد نیاز کشاورزان در کشت محصولات پاییزه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سیدعلی موسوی با اشاره به برنامهریزی انجامشده برای تأمین نهادههای مورد نیاز کشاورزان گفت: با ذخیرهسازی مطلوب کودهای شیمیایی و هماهنگی با پتروشیمی و شبکه کارگزاران، تدارک کود مورد نیاز کشت محصولات پاییزه انجام شده است.
وی با اشاره به وظایف شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در زمینه تأمین، تدارک و توزیع کودهای شیمیایی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۸۰ هزار تُن انواع کودهای شیمیایی برای کشت محصولات تابستانه در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خوزستان ادامه داد: هماهنگیهای لازم برای خرید کود از پتروشیمی و همچنین تعیین سهم شهرستانها با همکاری معاونت تولیدات گیاهی انجام شده و برنامه توزیع کود در مناطق مختلف استان در حال اجراست.
موسوی تصریح کرد: تفاهمهای لازم با شبکه کارگزاران بخش خصوصی و تعاونی نیز برای خرید و توزیع کود در سطح شهرستانها و دهستانها انجام شده است تا فرآیند توزیع کود مورد نیاز کشاورزان با سهولت بیشتری انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به احتمال ایجاد محدودیت در تولید پتروشیمیها به دلیل ناترازی انرژی در برخی روزها، ذخیرهسازی مورد نیاز کود از قبل انجام شده است تا کشاورزان در فصل کشت پاییزه با دغدغهای برای تأمین این نهاده مواجه نشوند.
خوزستان با تولید سالانه حدود ۱۸ میلیون تُن انواع محصولات کشاورزی، باغی، دامی، شیلاتی و عسل، حدود ۱۴ درصد تولیدات بخش کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده و از قطبهای اصلی تولید محصولات کشاورزی در کشور به شمار میرود.