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آیتالله صفایی بوشهری گفت: هر استان کشور مؤلفههای قدرت بسیاری دارد و برگزاری رویداد «ایران جان» فرصتی برای نمایش قدرت آن استان و کشور ایران است.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ مدیرکل صداوسیمای استان بوشهر همراه با معاونان و مدیران این ادارهکل با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با موضوع برگزاری رویداد «ایران جان، بوشهر ایران» دیدار کردند.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر در این دیدار با سپاسگزاری از مدیران و کارکنان صداوسیمای استان برای مدیریت موفق این شبکه گفت: شبکه استان بوشهر یکی از باکیفیتترین شبکهها است و شایستگی شما و مردم استان بیش از این است که امیدواریم با اندیشهورزی، برنامهریزی و افق اندیشه، کیفیت ساخت برنامهها رشد بیشتری داشته باشد.
آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری افزود: رویداد «ایران جان» یک فرصت خوب برای نمایش اقتدار ایران است؛ زیرا هر استان مؤلفههای قدرت بسیاری هم برای آن استان و هم برای کشور دارد که بازگو کردن آنها فرصت خوبی برای شناسایی و به فعلیت رساندن آن ظرفیتها است.
او با اشاره به برگزاری رویداد «ایران جان، بوشهر جان» در اسفند اضافه کرد: این تاریخ زمان مناسبی است که هم هوا در استان خوب است و هم گردشگرانی از سراسر کشور در استان حضور دارند.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر بیان کرد: استان بوشهر خط مقدم دفاع از ایران است و تاریخ پرشکوه و فوقالعادهای در زمینه مقاومت دارد و باید برنامهریزیها و برنامهسازیهای خوبی برای معرفی و شناساندن این شاخص ارزشمند انجام شود تا مردم و مسئولان کشوری و استانی بیش از پیش با آنها آشنا شوند و برایشان یادآوری شود.
آیتالله صفایی بوشهری اضافه کرد: کارها همه باید با کیفیت بالا تولید شوند تا کتاب تاریخ و توانمندیهای استان در این هفته بهخوبی و زیبایی ورق بخورد.
بوشهر پایتخت ضد استعماری ایران
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر گفت: استان بوشهر پایتخت ضد استعماری ایران است که از زمان ورود پرتغالیها از ۵ سده پیش تا دوران اشغال هلندیها و انگلیسیها تا دفاع مقدس و تا کنون در حال دفاع از مرزهای سرزمینی کشور ایران است.
آیتالله صفایی بوشهری افزود: بهگفته رهبر شهید انقلاب اسلامی ویژگی بارز مردم ا ستان بوشهر، مقاومت است که ریشه در دیانت و غیرت ملی مردم این دیار دارد؛ و آنگونه که شهید رئیسعلی دلواری گفت؛ جان میدهیم ولی خاک نمیدهیم؛ و این باور و اندیشه همه مردم استان بوشهر است.
او با اشاره به اشغال ریشهر بهدست پرتغالیها و گرسنه نگهداشتن و کشتن ۵ هزار بوشهری به بهانه کشتن مسلمانان، گفت: آنان بهنوعی جنگ صلیبی بهراه انداختند؛ همچنین در دوران مشروطیت و اشغال که روشنفکران ایرانی در تهران در سفارت انگلیس آبگوشت میخوردند، مردم جنوب و بوشهریها و دشتی و تنگستانیها در برابر استعمارگران و انگلیسیها ایستادند و حتی پیروز شدند.
آیتالله صفایی بوشهری با بیان اینکه ما گنج مقاومت هستیم، اضافه کرد: حماسه زنان لرده شاهکار مبارزات ضد استعماری حتی در جهان است که باید بهخوبی معرفی شود.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر بیان کرد: دینداری، ولایتمداری و تأثیر نپذیرفتن از فرهنگهای مهاجم و ایستادن در برابر آنها از مهمترین ویژگی مردم استان در طول تاریخ است.
آیتالله صفایی بوشهری با اشاره به پرداختن به انرژی و اقتصاد و دریا، گفت: باید به یاد داشت که بزرگترین ثروت استان بوشهر مردمان آن هستند که باید درباره اصل خانه و خانواده هم برنامهریزی و برنامهسازی شود.
مدیرکل صداوسیمای استان بوشهر هم در این دیدار گفت: مانند مردم استان بوشهر، همکاران من هم در صداوسیمای استان، در دوران جنگ ۴۰ روزه مجاهدانه ایستادند و نگذاشتند یک ثانیه هم برنامهها قطع شود.
مهدی حیدری ادامه داد: با اینکه یکی از ایستگاههای ما هدف قرار گرفت، ولی همکاران در محل کار خود با وجود خطر ایستادند، سنگر را حفظ کردند و برنامهسازی و پخش را انجام دادند.
او بیان کرد: رویداد «ایران جان» تا کنون در ۹ استان برگزار شده و برای استان بوشهر هم ۲۲ تا ۲۸ اسفند را در نظر گرفتهاند که پس از ماه مبارک رمضان و پیش از عید نوروز است.
حیدری با بیان طراحی و تهیه سند زیستبوم و سند ایران جان اضافه کرد: شعار محوری که برای تا کنون برای این رویداد برگزیده شده «بوشهر، گنجینه خلیج فارس» است.
مدیرکل صداوسیمای استان بوشهر گفت: ما در برنامهریزیها و برنامهسازیها بر چهار اصل تمرکز کردهایم؛ مقاومت، انرژی، توسعه دریاپایه و فرهنگ و گردشگری، که تا کنون چندین کار هم در بخشهای سیما، صدا، خبر و فضای مجازی ساخته شده تا در کنار تولیدات مستمر تا اسفند، در آن هفته پخش شود.
حیدری با بیان اینکه استاندار مسئول برگزاری این رویداد است و ادارههای استان نیز با ما همکاری میکنند، گفت: ما در بخش سختافزار و نرمافزار آماده برگزاری این رویداد مهم هستیم؛ یک استدیو آماده بهرهبرداری است و یک دستگاه فرستنده نیز خریداری و آماده شده که بهزودی به استان آورده میشود.
او بیان کرد: نظرسنجیهایی پیش و پس از رویداد «ایران جان، بوشهر ایران» برگزار میشود تا میزان اثرگذاری آن در جامعه سنجیده شود.