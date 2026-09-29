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ازجادهای که سالها در انتظار تکمیل شدن است تا تصاویری از غرش پلنگ در پناهگاه حیات وحش کم کی بهاباددر شهوند خبرنگار این هفته ببینید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، عناوین شهروند خبرنگار بدین شرح است:
جادهای که سالها در انتظار تکمیل شدن است
شهروندی از روستای قوام آباد دربحص از بخش خضرآباد با ارسال این فیلم از جادهای که به دلیل تکمیل نشدن همچنان خاکی ناایمن ومسدود باقی مانده گلایه کرده است.
زیباسازی شهر با هنر
بانوی هنرمند و خوش ذوقی که با پیکرتراشی بر روی درختان خشکیده جلوههای بصری زیبایی خلق کرده است.
اهالی شهرک مسکن ملی آیت الله رئیسی مهریز با ارسال این تصاویر از وضعیت خاکی بودن خیابان این شهرک گلایه کرده و از مسئولان خواسته چاره اندیشی کنند.
تصاویری از غرش پلنگ در پناهگاه حیات وحش کم کی بهاباد که با دوربین تلهای محیط بانان ثبت شده است.