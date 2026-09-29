به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ عبدالامیر نیرومند گفت: این میزان جوجه‌ریزی با هدف تأمین پایدار پروتئین مورد نیاز جامعه و تنظیم بازار و با همکاری تولیدکنندگان گوشت مرغ استان انجام شده است.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود از جوجه‌ریزی انجام‌شده، بیش از ۱۰ هزار تن گوشت مرغ آماده طبخ تولید و روانه بازار مصرف شود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به شرایط اقلیمی استان ادامه داد: تأمین نهاده‌های مورد نیاز واحدهای مرغداری و پشتیبانی از تولیدکنندگان به صورت مستمر در حال پیگیری است تا روند تولید ادامه داشته باشد و از نوسانات احتمالی بازار جلوگیری شود.

نیرومند همچنین از پیگیری برای صادرات مرغ تولیدی استان خبر داد و گفت: ورود مرغ آماده طبخ خوزستان به بازارهای صادراتی، به‌ویژه کشور عراق، در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: در صورت تحقق اهداف صادراتی، ظرفیت واحدهای تولیدی استان به شکل کامل‌تری فعال می‌شود و زمینه برای توسعه صادرات گوشت مرغ خوزستان فراهم خواهد شد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان خاطرنشان کرد: رصد مستمر وضعیت تولید، تأمین نهاده‌ها و پشتیبانی از واحدهای پرورش مرغ گوشتی برای تداوم تولید و تأمین نیاز بازار در دستور کار قرار دارد.

بر اساس این گزارش، میزان مصرف روزانه مرغ در خوزستان حدود ۴۰۰ تن است که این میزان از طریق تولید داخل استان و تأمین بخشی از نیاز از سایر استان‌ها تأمین می‌شود.

در خوزستان حدود ۹۰۰ واحد تولید مرغ فعالیت دارند، با این حال میزان تولید این واحدها پاسخگوی کامل نیاز مصرفی استان نیست.