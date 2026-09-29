مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۶ هزار و ۵۰ فقره کنتور فرسوده در استان شناسایی و تعویض شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، نورالدین نوریزدان با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون ۶ هزار و ۵۰ فقره کنتور فرسوده در استان شناسایی و تعویض شده است، گفت: این اقدام با هدف کاهش خطا در ثبت میزان مصرف و جلوگیری از بروز مغایرت در قبوض مشترکان انجام شده است.

وی افزود: مشترکان در صورت مشاهده هر گونه نقص یا اختلال در عملکرد کنتور آب می‌توانند موضوع را از طریق سامانه‌های ارتباطی شرکت آب و فاضلاب اطلاع دهند تا پس از بررسی، اقدامات لازم برای رفع مشکل انجام شود.