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رزمایش ۲۰ هزار نفری «جانفدایان ایران» امروز با حضور اقشار مختلف مردم در ایلام و شهرستانهای استان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در رزمایش جانفدایان ایران از پیر و جوان تا فرهنگی و کارمند و دانشآموز و از همه مهمتر، خانوادههای معظم شهدا با در دست داشتن پرچم ایران، تمثال رهبر انقلاب و عکس امام، به میدان آمدند تا بار دیگر آمادگی خود را برای پاسداری از نظام و تبعیت از رهبری اعلام کنند.
حجتالاسلام والمسلمین «اله نور کریمیتبار» نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه ایلام، در این مراسم گفت: در هر عرصهای که مردم برای دفاع از کشور وارد میدان شوند، وارد عرصه جهاد شدهاند. وی با اشاره به ایستادگی نیروهای مسلح در برابر دشمن افزود: «جمهوری اسلامی ایران امروز بهعنوان یک قدرت نوظهور در جهان شناخته شده است.»
امام جمعه ایلام تأکید کرد: اگر آمریکا و رژیم صهیونیستی بخواهند جنگ جدیدی را آغاز کنند، ملت ایران با تمام توان در برابر آنان خواهد ایستاد.
سردار «سیدصادق حسینی» فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام، نیز گفت: بسیج شمشیر برنده ذوالفقار رهبری و عامل شکست متجاوزان بوده و خواهد بود.» وی با اشاره به حضور بیش از ۲۰ هزار نفر در قالب ۳۰۰ واحد رزمی افزود: در برخی مناطق استان این رزمایش در عصر برگزار میشود و از ظرفیت بسیج عشایر نیز استفاده شده است.
وی تصریح کرد: ما با همه قدرت آماده مقابله با دشمن هستیم و همانند دو جنگ اخیر، پوزه دشمن را به خاک خواهیم مالید. بین ما و آمریکا دریا و اقیانوسی از خون شهدا فاصله است؛ بنابراین صلح با متجاوز هرگز تحقق پیدا نخواهد کرد.
در پایان مراسم ۶ هزار نفری جانفدایان در شهر ایلام، شرکتکنندگان در مقابل جایگاه رژه رفتند.