فصل برداشت محصول فندق، معروف به طلای سبز، در شهرستان تنکابن آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فصل برداشت محصول فندق، معروف به طلای سبز، در شهرستان تنکابن آغاز شد. کارشناسان جهاد کشاورزی پیش‌بینی می‌کنند امسال بیش از ۱۷۴ تن از این محصول از باغ‌های کوهستانی منطقه دوهزار برداشت و روانه بازار مصرف شود.

بنا بر اعلام جهاد کشاورزی، سطح زیر کشت باغات فندق در شهرستان تنکابن به ۱۴۵ هکتار می‌رسد. امسال به لطف شرایط جوی مطلوب، میانگین عملکرد در هر هکتار ۱.۲ تن برآورد شده است که رقمی امیدوارکننده برای باغداران منطقه به شمار می‌رود.

فصل برداشت در منطقه دوهزار، افزون بر تامین نیاز بازار، رونق اقتصادی قابل‌توجهی برای این منطقه کوهستانی به همراه داشته است. حضور اهالی و گردشگران در مسیر‌های منتهی به باغات و برپایی غرفه‌های عرضه مستقیم، بازار فندق را گرم کرده و دسترنج یک‌ساله کشاورزان را به سهولت در دسترس مشتریان قرار داده است.

فندقِ دوهزار که به کیفیت و طعم بی‌نظیر شهرت دارد، منبعی غنی از ویتامین «ای» (E)، پروتئین و اسید‌های چرب غیر اشباع است که به عنوان «بمب انرژی طبیعی» و محصولی موثر برای سلامت قلب و عروق شناخته می‌شود.

فرصت برداشت این محصول ارزشمند در کوهستان‌های سرسبز تنکابن تا ۱۵ مهرماه ادامه خواهد داشت و باغداران سخت‌کوش این منطقه در این بازه زمانی، عملیات برداشت را به پایان خواهند رساند