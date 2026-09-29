به گزارش خبرنگار گروه حکمرانی اقتصاد خبرگزاری صدا و سیما، بسته‌های کلان سرمایه‌گذاری تحت عنوان «بی‌نام»، در گامی نوآورانه برای شتاب بخشیدن به توسعه اقتصادی و تقویت صنعت گردشگری، طراحی و تدوین شده است.

به گفته معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیرکشور تا الان الان بیش از ۳۵۰۰ بسته بی نام در سراسر کشور جهت تسهیل فرآیند کار سرمایه گذاران تهیه شده است.

گزارش از لیلا علی بیگی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما