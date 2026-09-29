فرماندهان، رزمندگان و پیشکسوتان دوران دفاع مقدس در همایش یاد یاران، خاطرات روز‌های جنگ و جهاد را یادآوری کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، نماینده ولی فقیه در کردستان در این مراسم با اشاره به فشار‌های امنیتی و فتنه‌های ۶ سال اخیر تأکید کرد که کردستان با درایت فرماندهان نظامی و همراهی مردم، از تمام آزمون‌های دشوار، سرافرازانه عبور کرده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورذهبی دوران دفاع مقدس را مکتبی برای تربیت و آزمون‌های الهی خواند و افزود: امروز نیز روحیه جهادی و فرهنگ مقاومت برگرفته از آن دوران، اصلی‌ترین موتور محرک نظام در مواجهه با جنگ تحمیلی سوم است.

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) با اشاره به ۴۷ سال دشمنی علیه انقلاب اسلامی، تأکید کرد که دشمنان با محاسبات غلط گمان می‌کردند وحدت ملت از بین رفته و می‌توانند با ایجاد اغتشاش، ایران را تجزیه کنند.

سردار گشتاسبی از اشراف اطلاعاتی کامل و آمادگی ۱۵۰ هزار نیروی بسیجی، ارتشی، سپاهی و مرزبانی برای حراست از مرز‌های کشور خبر داد.

وی با افشای نقشه دشمن برای ایجاد ناامنی در مرز‌های غرب و شمالغرب، تصریح کرد که قدرت آفندی، پهپادی و موشکی رزمندگان اسلام، دشمن را وادار به عقب‌نشینی بیش از ۱۰۰ کیلومتری کرد.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان هم امنیت پایدار کنونی استان را نتیجه مستقیم وحدت میان نیرو‌های مسلح، دولتمردان و مردم دانست.

سردار رضایی تأکید کرد: آرامش امروز سرزمین مجاهدت‌های خاموش مرهون خون شهدا، ایثارگری‌های پیشمرگان کرد مسلمان و پشتیبانی بی‌دریغ مردم از نظام جمهوری اسلامی است که از بدو انقلاب تا امروز تداوم داشته است.