حسین وفایی، ملی پوش ایران نخستین دیدار خود در جدول اصلی رقابت‌های اسنوکر آزاد شنژن را مقابل «شان مورفی» از انگلیس برگزار می‌کند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، «شان مورفی» در نخستین دیدار خود در جدول اصلی مسابقات اسنوکر آزاد شنژن، در مصاف با «مارکو فو» از هنگ کنگ به برتری ۵ بر یک دست یافت و حریف حسین وفایی شد.

نخستین دیدار حسین وفایی در جدول اصلی رقابت‌های اسنوکر آزاد شنژن با «شان مورفی» از انگلیس است. این دیدار فردا چهارشنبه (۸ مهر) برگزار می شود.

رقابت‌های اسنوکر آزاد شنژنِ چین که از رویداد‌های معتبر در تقویم جهانی اسنوکر به حساب می‌آید، از دوشنبه (۶ مهر) آغاز شده است و تا ۱۲ مهر ادامه دارد.

حسین وفایی در تک دیدار مرحله انتخابی این رقابت‌ها با شکست ۵ بر ۴ از «آنتونی کوالسکی» لهستانی، جواز حضور در این رقابت‌ها را به دست آورد.

رقابت‌های اسنوکر آزاد شنژن ۸۵۰ هزار پوند جایزه نقدی دارد که ۱۷۷ هزار پوند سهم قهرمان است.