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کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان با اشاره به آثار پدیده النینو بر الگوهای جوی، از احتمال فعالیت مکرر سامانههای بارشی در پاییز امسال در استان هرمزگان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: از نیمه مهر بهتدریج آثار سامانههای بارشی پاییزی در هرمزگان نمایان میشود و بر اساس نقشههای هواشناسی، آبان میتواند با بارشهای قابلتوجه و احتمال وقوع بارشهای شدید و سیلابی، بهویژه در مناطق غربی استان، همراه باشد.
او افزود: النینو یکی از مهمترین الگوهای پیوندی اقیانوسی ـ جوی است که با وجود فاصله بسیار زیاد از ایران، میتواند بر الگوهای آبوهوایی کشور و منطقه تأثیر بگذارد.
سی سی پور خاطرنشان کرد: النینو پدیدهای اقیانوسی است که در اقیانوس آرام رخ میدهد و با گرمشدن غیرعادی سطح آب در بخشهایی از این اقیانوس همراه است، این پدیده از طریق برهمکنش با جو میتواند الگوهای بارش را در مناطق مختلف جهان تغییر دهد.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان،گفت: بررسی بارشهای سالهای همراه با وقوع النینو نشان میدهد رفتار سامانههای بارشی در این دورهها میتواند متفاوت باشد، با توجه به شرایط دمایی، بارشها در برخی مناطق ماهیت رگباریتری پیدا میکنند و به همین دلیل، احتمال وقوع بارشهای شدید و سیلابی نیز افزایش مییابد.
مرضیه سی سی پور گفت: بر اساس تجربه سالهای گذشته و بررسی الگوهای هواشناسی، انتظار میرود پاییز امسال سامانههای بارشی متعددی از کشور عبور کنند و در استان هرمزگان نیز از نیمه مهر بهتدریج آثار سامانههای بارشی پاییزی نمایان خواهد شد و این شرایط ابتدا در مناطق غربی استان بیشتر احساس میشود.
او افزود: براساس نقشههای هواشناسی، آبان از نظر بارشی شرایط قابلتوجهتری خواهد داشت و در برخی مناطق استان، بهویژه مناطق غربی، احتمال وقوع بارشهای سنگین وجود دارد؛ شرایطی که میتواند در صورت تحقق، زمینهساز وقوع سیلاب در نقاط مستعد استان شود.
سی سی پور گفت: تجربه سالهای گذشته نیز نشان میدهد در سالهای همراه با النینو، سامانههای بارشی نسبتاً قوی در منطقه فعال بودهاند و آمادگی برای مواجهه با بارشهای نسبتاً سنگین، بهویژه در آبان، ضروری است.
احتمال تشدید مخاطرات دریایی
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: با توجه به احتمال بروز پیامدهای ناشی از شرایط اقلیمی مرتبط با النینو در هرمزگان، از جمله افزایش مخاطرات جوی و دریایی و احتمال بارشهای شدید و سیلابی، رعایت توصیههای ایمنی اهمیت ویژهای دارد.
مرضیه سی سی پور گفت: در دورههای فعالیت سامانههای بارشی و افزایش ناپایداریهای جوی، وضعیت دریای استان نیز تحت تأثیر قرار میگیرد و میتواند با افزایش ناپایداری و نامساعد شدن شرایط برای فعالیتهای دریایی همراه شود.
او افزود: این شرایط بهطور مستقیم بر تردد شناورها و فعالیتهای صید و صیادی تأثیرگذار است و ازاینرو، همزمان با نزدیکشدن سامانههای بارشی، هشدارهای کوتاهمدت از سوی ادارهکل هواشناسی استان هرمزگان صادر میشود و لازم است این هشدارها بهسرعت در اختیار جامعه دریانوردی، بهویژه صاحبان شناورهای سبک، قرار گیرد.
ضرورت آمادگی زیرساختهای شهری
مرضیه سی سی پور گفت: یکی دیگر از محورهای مهم برای کاهش خسارات احتمالی، آمادهسازی زیرساختهای شهری برای مدیریت حجم بالای روانآب در مدتزمان کوتاه است.
او افزود: اجرای اقدامات پیشگیرانه از جمله لایروبی و پاکسازی شبکههای جمعآوری آبهای سطحی میتواند نقش مهمی در مدیریت جریانهای سیلابی داشته باشد.
سی سی پور گفت: با توجه به احتمال وقوع بارشهای شدید، آمادگی دستگاههای اجرایی، پاکسازی مسیرهای عبور آب، توجه جدی به هشدارهای هواشناسی و رعایت توصیههای ایمنی از سوی شهروندان و جامعه دریانوردی، از مهمترین اقداماتی است که میتواند در کاهش خسارات احتمالی بارشهای پاییزی مؤثر باشد.