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رئیس گروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل سازمان بهزیستی کشور گفت: پایش میدانی از خانههای آسیبدیده در سیلاب اخیر مازندران انجام شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس گروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل سازمان بهزیستی کشور در سفر به مازندران و بازدید از مناطق آسیبدیده شهرستان قائمشهر، از وارد آمدن خسارت نزدیک به ۵۰ میلیارد تومانی سیل اخیر به ۲۳۶ واحد مسکونی جامعه هدف خبر داد و اعلام کرد: فاز نخست اعتبارات مورد نیاز برای کمکهزینه تعمیر منازل به حساب بهزیستی استان واریز شده و مراحل بعدی نیز به زودی تخصیص خواهد یافت.
محمدحسن خیرخواه، رئیس گروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل سازمان بهزیستی کشور، در جریان پایش میدانی از خانههای آسیبدیده در سیلاب اخیر مازندران اظهار داشت:امروز به همراه مدیرکل بهزیستی مازندران و فرماندار محترم قائمشهر برای بازدید از خسارتهایی که در سیل اخیر به خانههای مسکونی مددجویان سازمان بهزیستی وارد شده، در این منطقه حضور پیدا کردیم. بخشی از اعتباری را که استان برای جبران این خسارات نیاز داشت، امروز در فاز اول به حساب بهزیستی استان مازندران واریز کردیم و انشاءالله در فازهای بعدی مبالغ دیگری هم به این اعتبار اضافه خواهد شد
وی در ادامه افزود:بر اساس ارزیابیهای اولیه، ۲۳۶ خانه مسکونی متعلق به مددجویان تحت پوشش، نزدیک به ۵۰ میلیارد تومان خسارت دیدهاند. علاوه بر واریز بخش اول اعتبارات، مقرر شد پویشی در استان راهاندازی شود که در صورت تحقق و موفقیت آن، منابع لازم برای پوشش بیمه تکمیلی خانههای مددجویان نیز فراهم شود.
در ادامه این بازدید، خانم رحمانی، مدیرکل بهزیستی استان مازندران، با اشاره به جزئیات خسارتهای وارده به جامعه هدف در سطح استان گفت:متأسفانه بر اثر بارشها و سیل اخیر در استان مازندران، حدود ۲۳۶ منزل مسکونی مددجویان بهزیستی در بخشهای سقف و دیوارها دچار خرابی شدند؛ خسارت صددرصدی به جز یک مورد نداشتیم و در حوزه اشتغال نیز ۴ طرح اشتغالزایی مددجویان آسیب دیده است.
وی با قدردانی از پیگیریهای استاندار مازندران و رئیس سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد:با مدیریت و رایزنیهای صورتگرفته، فاز نخست کمکهزینه تعمیر مسکن به حساب استان واریز شد تا بتوانیم بخشی از دغدغه خانوادهها را مرتفع کنیم. در حوزه اشتغالهای آسیبدیده نیز کمکهایی پیشبینی شده تا این افراد مجدداً به چرخه اشتغال پایدار بازگردند.
مدیرکل بهزیستی مازندران همچنین از اجرای یک طرح مهم و نوآورانه در استان خبر داد و افزود:از تمام هماستانیها، خیرین و فعالان حوزه مسئولیت اجتماعی دعوت میکنم در پویشی که قرار است با همکاری مدیریت بحران استانداری برگزار شود، کنار ما باشند. با پیگیریهای استاندار محترم، استان مازندران به عنوان پایلوت کشوری در اجرای طرح پویش بیمه تکمیلی منازل گروههای هدف بهزیستی و کمیته امداد در دهکهای یک تا سه انتخاب شده است. در این طرح، سرانه هر واحد با تخفیفهای ویژه حدود یک میلیون تومان است که با مشارکت خیرین و مردم، این بیمه اتفاق خواهد افتاد تا خانههای این عزیزان در برابر حوادث آینده پوشش پایدار داشته باشد.
همچنین دکتر قربانی، فرماندار شهرستان قائمشهر، در پایان این بازدید میدانی با اشاره به وضعیت شهرستان گفت:در شهرستان قائمشهر نزدیک به ۵۳ واحد مسکونی از جامعه هدف بهزیستی دچار آسیبدیدگی شده است. این آسیبها طیفی از خسارات متوسط تا آسیبهای جدی را شامل میشود.
فرماندار قائمشهر خاطرنشان کرد:خوشبختانه با پیگیریهای صورتگرفته و محبتی که مسئولان کشوری بهزیستی و سرکار خانم دکتر رحمانی داشتند، منابعی برای تعمیرات و جبران خسارات این عزیزان در نظر گرفته شده که اختصاص پیدا خواهد کرد و انشاءالله اقدامات لازم برای ساماندهی و بهسازی منازل آسیبدیده با سرعت در دستور کار قرار میگیرد.