مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران از آغاز فرایند ثبت‌نام هجدهمین دوره مسابقات قرآن کریم جامعه کار و تولید در استان تهران خبر داد و گفت: ثبت نام تا ۱۸ مهر ادامه دارد و مسابقات در دو گروه تخصصی و عمومی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سام دلیری با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه کار و تلاش اظهار کرد: این دوره از مسابقات با هدف ترویج فرهنگ انس با قرآن در جامعه کار و تلاش و خانواده آنها برگزار می‌شود و لذا از تمامی کارگران، همسران و فرزندان واجد شرایط آنان برای حضور در این رویداد قرآنی دعوت می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت همراهی مجموعه‌های کارگری در برگزاری این دوره از مسابقات گفت: خانه کارگر، تشکل‌های کارگری و بسیج کارگری از مجموعه‌های مؤثر و همراه در جامعه کارگری هستند و مشارکت و همراهی آنها می‌تواند نقش مهمی در اطلاع‌رسانی، جلب مشارکت کارگران و خانواده‌های آنان و تقویت جریان فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی در جامعه کار و تلاش داشته باشد.

دلیری افزود: مسابقات در دو بخش آقایان و بانوان برگزار می‌شود و افراد مجاز به شرکت در این دوره از مسابقات شامل کارگران دارای رابطه کاری معتبر و قابل احراز با واحد مشمول قانون کار و نیز نیرو‌های خدماتی شاغل در ادارات و سازمان‌های دولتی و شهرداری‌ها و مجموعه‌های مشمول قانون کار هستند.

وی ثبت‌نام در هجدهمین دوره مسابقات قرآن کریم جامعه کار و تولید کشور را صرفاً از طریق سامانه رسمی مسابقات برشمرد و افزود: علاقه‌مندان به شرکت در هجدهمین دوره مسابقات قرآن کریم جامعه کار و تولید استان تهران می‌توانند تا ۱۸ مهرماه از طریق نشانی roshd ۱۶.ir/quran ۱۴۰۵ در این رویداد ثبت‌نام کنند.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران با بیان اینکه این مسابقات در دو گروه تخصصی و عمومی برگزار می‌شود، افزود: مسابقات تخصصی شامل رشته‌های قرائت تحقیق، حفظ کل قرآن کریم، حفظ ۲۰ جزء قرآن کریم، حفظ ۱۰ جزء قرآن کریم و مفاهیم قرآن کریم (از جلد ۲۸ تفسیر نمونه) و رشته‌های عمومی شامل حفظ سوره‌های چهار قُل (انتخاب برندگان به قید قرعه) و مفاهیم (۵ سؤال از سوره فجر) برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: از هر یک از رشته‌های تخصصی، یک نفر از بانوان و یک نفر از آقایان در صورت کسب حدنصاب علمی، به مرحله کشوری راه می‌یابند و همچنین خانواده‌های کارگران شامل همسر و فرزندان ۱۲ تا ۲۵ ساله آنان نیز می‌توانند در بخش خانواده‌های کارگری شرکت کنند.

سام دلیری برنامه‌ریزی برای شناسایی استعداد‌های جدید در این دوره از مسابقات را مطلوب دانست و ادامه داد: در این دوره از مسابقات افرادی که در یک دوره گذشته مسابقات مقام اول را کسب کردند مجاز به شرکت در همان رشته نیستند و این افراد می‌توانند در رشته‌های دیگر شرکت کنند.