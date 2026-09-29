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رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در بدو ورود به یاسوج، از بررسی مسائل و ظرفیتهای اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد در این سفر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، صمد حسنزاده گفت: هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به همراه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون اقتصادی، در سفرهای دورهای به استانهای مختلف، مسائل و ظرفیتهای اقتصادی هر منطقه را بررسی میکنند.
وی افزود: در این سفر، نشستهایی با استاندار و مسئولان استان برگزار میشود تا برای رفع برخی کمبودها و مشکلات موجود در مسیر توسعه اقتصادی استان، تصمیمات و تدابیر لازم اتخاذ شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به نقش این نهاد در حمایت از توسعه اقتصادی استانها گفت: ظرفیتهای اتاق بازرگانی برای کمک به اجرای برنامههای اقتصادی و رفع موانع موجود بررسی خواهد شد.
حسنزاده ادامه داد: پس از بازگشت هیئت به تهران، موضوعات و برنامههای مطرحشده در استان در اتاق بازرگانی ایران پیگیری میشود و در چارچوب مقررات و ظرفیتهای اتاق، اقدامات لازم برای تکمیل برنامهها و رفع مشکلات انجام خواهد شد.