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فرماندار خرمآباد گفت: آموزش، مهارتآموزی و توانمندسازی سربازان ضرورتی راهبردی برای آینده کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، نورالدین درمنان امروز هفتم مهرماه در مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس و روز سرباز، توجه به آموزش، مهارتآموزی و توانمندسازی سربازان را ضرورتی راهبردی برشمرد و گفت: هزینهکردن برای سربازان سرمایهگذاری برای آینده کشور است و جوانانی که امروز دوران خدمت خود را سپری میکنند، در آینده میتوانند در جایگاههای مدیریتی، تخصصی، اجتماعی و حتی فرماندهی، نقشآفرین باشند.
وی ادامه داد: دوره خدمت وظیفه نباید فقط به انجام یک تکلیف قانونی محدود شود، بلکه باید فرصتی برای مهارتآموزی، تجربهاندوزی، تقویت توانمندیهای فردی و اجتماعی و آمادهسازی جوانان برای ایفای نقشی موثر در جامعه باشد.
فرماندار خرم آباد با تأکید بر جایگاه نسل جوان در آینده کشور گفت: ایران اسلامی برای ساختن آیندهای قدرتمند و عزتمند، به جوانانی توانمند، مسئولیتپذیر، مؤمن، پرتلاش و برخوردار از روحیه خدمت نیاز دارد و باید زمینه بهرهگیری حداکثری از ظرفیت این سرمایه انسانی فراهم شود.
درمنان خاطرنشان کرد: سرباز به معنای آمادگی برای فداکاری در راه وطن و مردم است و در فرهنگ ایرانی و اسلامی، دفاع از سرزمین و حفظ عزت و استقلال آن، جایگاهی ارزشمند و افتخارآمیز دارد.