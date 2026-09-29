به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، نورالدین درمنان امروز هفتم مهرماه در مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس و روز سرباز، توجه به آموزش، مهارت‌آموزی و توانمندسازی سربازان را ضرورتی راهبردی برشمرد و گفت: هزینه‌کردن برای سربازان سرمایه‌گذاری برای آینده کشور است و جوانانی که امروز دوران خدمت خود را سپری می‌کنند، در آینده می‌توانند در جایگاه‌های مدیریتی، تخصصی، اجتماعی و حتی فرماندهی، نقش‌آفرین باشند.

وی ادامه داد: دوره خدمت وظیفه نباید فقط به انجام یک تکلیف قانونی محدود شود، بلکه باید فرصتی برای مهارت‌آموزی، تجربه‌اندوزی، تقویت توانمندی‌های فردی و اجتماعی و آماده‌سازی جوانان برای ایفای نقشی موثر در جامعه باشد.

فرماندار خرم آباد با تأکید بر جایگاه نسل جوان در آینده کشور گفت: ایران اسلامی برای ساختن آینده‌ای قدرتمند و عزتمند، به جوانانی توانمند، مسئولیت‌پذیر، مؤمن، پرتلاش و برخوردار از روحیه خدمت نیاز دارد و باید زمینه بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت این سرمایه انسانی فراهم شود.

درمنان خاطرنشان کرد: سرباز به معنای آمادگی برای فداکاری در راه وطن و مردم است و در فرهنگ ایرانی و اسلامی، دفاع از سرزمین و حفظ عزت و استقلال آن، جایگاهی ارزشمند و افتخارآمیز دارد.