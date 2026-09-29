به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وکیل ابراهیم کیانی‌هرچگانی با اعلام این خبر گفت: با هدف فراهم کردن فرصت بیشتر برای متقاضیانی که در مهلت تعیین‌شده موفق به تکمیل فرایند ثبت‌نام نشده‌اند و به‌منظور پاسخگویی به دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی متقاضیان و خانواده‌های محترم آنان، مهلت ثبت‌نام آزمون تمدید شد.

بر این اساس، متقاضیان تا روز شنبه ۱۱ مهرماه فرصت دارند، برای ثبت‌نام در این آزمون اقدام کنند و ضروری است در مهلت مقرر، فرایند ثبت‌نام خود را تکمیل کنند.