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سرپرست اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران گفت: مهلت ثبتنام آزمون متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال ۱۴۰۵ تا روز شنبه ۱۱ مهرماه جاری تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وکیل ابراهیم کیانیهرچگانی با اعلام این خبر گفت: با هدف فراهم کردن فرصت بیشتر برای متقاضیانی که در مهلت تعیینشده موفق به تکمیل فرایند ثبتنام نشدهاند و بهمنظور پاسخگویی به دغدغههای مطرحشده از سوی متقاضیان و خانوادههای محترم آنان، مهلت ثبتنام آزمون تمدید شد.
بر این اساس، متقاضیان تا روز شنبه ۱۱ مهرماه فرصت دارند، برای ثبتنام در این آزمون اقدام کنند و ضروری است در مهلت مقرر، فرایند ثبتنام خود را تکمیل کنند.