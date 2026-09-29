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برگزاری کلاس درس عمران در پل بی ۱ کرج

دانشجویان مهندسی عمران دانشگاه خوارزمی در آغاز سال تحصیلی ، با هدف پیوند دانشگاه و صنعت ، کلاس درس خود را در کنار پل b1 برگزار کردند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۷- ۱۶:۱۱
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برچسب ها: کرج ، دانشگاه خوارزمی ، دانشجویان
 