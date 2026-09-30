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مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فسا از تداوم و پیشرفت روند برداشت محصول زیتون در باغهای این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سعید شیروانی دوست گفت: برداشت زیتون که از اوایل شهریورماه در شهرستان فسا آغاز شده است با برنامهریزی در مناطق مختلف این شهرستان همچنان ادامه دارد.
شیروانی دوست ادامه داد: در حال حاضر در شهرستان فسا حدود ۷۱۰ هکتار از اراضی زیر کشت زیتون در چرخه برداشت قرار دارند و انتظار میرود افزون بر هزار و ۶۰۰ تن زیتون از باغ های این شهرستان برداشت شود.
او با تأکید بر اهمیت این محصول برای اقتصاد کشاورزی منطقه افزود:تمامی اقدامات لازم برای تسهیل فرآیند برداشت زیتون و حفظ کیفیت این محصول در حال انجام است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فسا در ادامه بیان کرد: عمده ارقام موجود زیتون در شهرستان فسا شامل فیشومی، زرد، کنسروالیا و مانزانیلا است که با توجه به ویژگیهای کیفی و میزان روغن بالا در ارقام روغنی، محصولاتی با ارزش اقتصادی مناسب برای منطقه محسوب میشوند.
شیروانی دوست در پایان گفت: تداوم روند مطلوب برداشت محصول زیتون فسا میتواند جایگاه خود را در بازارهای داخلی و خارجی حفظ کند و رضایت تولیدکنندگان را به همراه داشته باشد.