به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سعید شیروانی دوست گفت: برداشت زیتون که از اوایل شهریورماه در شهرستان فسا آغاز شده است با برنامه‌ریزی در مناطق مختلف این شهرستان همچنان ادامه دارد.

شیروانی دوست ادامه داد: در حال حاضر در شهرستان فسا حدود ۷۱۰ هکتار از اراضی زیر کشت زیتون در چرخه برداشت قرار دارند و انتظار می‌رود افزون بر هزار و ۶۰۰ تن زیتون از باغ های این شهرستان برداشت شود.

او با تأکید بر اهمیت این محصول برای اقتصاد کشاورزی منطقه افزود:تمامی اقدامات لازم برای تسهیل فرآیند برداشت زیتون و حفظ کیفیت این محصول در حال انجام است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فسا در ادامه بیان کرد: عمده ارقام موجود زیتون در شهرستان فسا شامل فیشومی، زرد، کنسروالیا و مانزانیلا است که با توجه به ویژگی‌های کیفی و میزان روغن بالا در ارقام روغنی، محصولاتی با ارزش اقتصادی مناسب برای منطقه محسوب می‌شوند.

شیروانی دوست در پایان گفت: تداوم روند مطلوب برداشت محصول زیتون فسا می‌تواند جایگاه خود را در بازار‌های داخلی و خارجی حفظ کند و رضایت تولیدکنندگان را به همراه داشته باشد.