حجت‌الاسلام احمدرضا پورخاقان، نماینده رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، در آیین تجلیل از قضات و کارکنان نمونه دادگستری ایلام گفت: با اجرای برنامه‌های نظارتی و تأکید بر پیشگیری، اطاله دادرسی در پنج سال گذشته کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حجت‌الاسلام 《احمدرضا پورخاقان》نماینده رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح در این مراسم با تأکید بر رویکرد پیشگیرانه دستگاه قضایی گفت: این مجموعه پیش از کشف تخلف، درصدد جلوگیری از وقوع آن است و صیانت از کارکنان را وظیفه خود می‌داند.

وی با اشاره به نظارت‌های چندگانه در مجموعه قضایی افزود: این سازوکار‌ها با هدف پیشگیری از تخلف و صیانت از نیرو‌ها طراحی شده و باید مانع انحراف کارکنان از قانون شود.

معاون قوه قضاییه تصریح کرد: دستگاه قضایی که مسئول برخورد با فساد است، باید خود نیز عاری از فساد باشد؛ به همین دلیل گزینش نیرو‌های شایسته و نظارت مستمر در دوران خدمت مورد توجه است.

وی درباره اطاله دادرسی اظهار کرد: آمار دقیق پرونده‌های معوق باید از مسئولان مربوط دریافت شود، اما در پنج سال گذشته شمار پرونده‌های رسوبی و زمان رسیدگی کاهش قابل توجهی داشته است.

پورخاقان افزود: اطاله دادرسی از مصادیق ظلم است و می‌تواند شاکی و متهم را متضرر کند، بنابراین دستگاه قضایی مکلف است از طولانی شدن بی‌دلیل رسیدگی جلوگیری کند.

وی تأکید کرد: کاهش زمان رسیدگی باید با حفظ دقت همراه باشد تا حقوق هیچ‌یک از طرفین پرونده تضییع نشود.

جبار سپهری، رئیس کل دادگستری ایلام، نیز در این مراسم با استناد به رهنمود‌های رهبر انقلاب گفت: تکریم خادمان عدالت، امتداد دستورات رهبری در عزیزداشتن قاضی و تکریم عدالت است.

وی افزود: برگزاری این مراسم نشان‌دهنده اهمیت نیروی انسانی در دستگاه قضایی است؛ نیرو‌هایی که با تعهد و دانش، خدمت به مردم را وظیفه خود می‌دانند.

سپهری تصریح کرد: انتخاب نمونه‌های برتر به معنای کم‌اهمیت دانستن خدمات دیگران نیست، بلکه تلاشی برای معرفی الگو‌های تعهد است.

وی با تأکید بر پیوند حق عدالت و امنیت مردم گفت: هر رأی دقیق و هر رسیدگی به‌موقع، می‌تواند نگرانی‌های مردم را کاهش دهد و اعتماد آنان را به عدالت تقویت کند.

آیین تجلیل از قضات و کارکنان نمونه دادگستری ایلام با حضور پورخاقان برگزار و از ۴۰ نفر از برگزیدگان بخش‌های مختلف دستگاه قضایی استان قدردانی شد.