رئیس کل دادگستری استان ایلام از تجلیل از مدیران و قضات نمونه استانی و ملی خبر داد و گفت: تکریم خادمان عدالت، در واقع پاسداشت رسیدگی منصفانه به حقوق مردم است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مراسم تجلیل از مدیران و قضات نمونه استانی و ملی، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین احمدرضا پورخاقان، رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، برگزار شد.

جبار سپهری رئیس کل دادگستری ایلام در این مراسم با استناد به رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: تکریم خادمان عدالت، امتداد دستورات رهبری در مورد عزیزداشتن قاضی و تکریم عدالت است.

وی افزود: برگزاری این مراسم نشان‌دهنده اهمیت نیروی انسانی در دستگاه قضایی است؛ نیرو‌هایی که با مسئولیت‌پذیری، دانش و تعهد، خدمت به مردم را وظیفه خود می‌دانند.

رئیس کل دادگستری ایلام با اشاره به هدف از برگزاری این مراسم تصریح کرد: انتخاب نمونه‌های برتر به معنای رتبه‌بندی ارزش انسان‌ها یا کم‌اهمیت دانستن خدمات دیگران نیست، بلکه تلاشی برای معرفی الگو‌های تعهد است. تکریم و قدردانی، یکی از اصول مهم مدیریت برای ایجاد انگیزه سازمانی و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مردم است.

وی با تأکید بر پیوند میان حق عدالت و امنیت مردم گفت: هر رأی دقیق، هر رسیدگی به‌موقع و هر اقدام مسئولانه، می‌تواند بخشی از نگرانی‌های مردم را کاهش دهد و اعتماد آنان را به عدالت تقویت کند. کیفیت کار در دستگاه قضایی تنها با ساختار‌ها تضمین نمی‌شود، بلکه مرهون سلامت کاری انسان‌هایی است که در این مسیر خدمت می‌کنند.