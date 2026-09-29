جیرسرایی: روادید پیشکسوتان کشتی ایران صادر شد
رئیس کمیته پیشکسوتان فدراسیون کشتی، از صدور روادید برای اعضای کاروان اعزامی و آمادگی تیمهای ملی برای حضور در رقابتهای جهانی اردن خبر داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، علیاکبر جیرسرایی گفت: روادید همه کشتیگیران و کادرفنی تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی صادر شده است و کاروان ۴۶ نفره کشورمان متشکل از ۲۱ کشتی گیر آزاد و ۱۹ کشتی گیر فرنگی به همراه ۶ مربی و سرپرست مشکلی برای حضور در این مسابقات ندارد.
رئیس کمیته پیشکسوتان فدراسیون کشتی با اشاره به آمادگی بالای ملیپوشان، افزود: تمرینات طبق برنامه کادر فنی به بهترین شکل پیگیری شد و نفرات اعزامی از نظر جسمانی و روحی در وضعیت مطلوبی قرار دارند.
وی گفت: به دلیل شرایط پروازی، کاروان اعزامی با اتوبوسهای VIP عازم آنکارا شده و از آنجا با پرواز مستقیم راهی اردن، محل برگزاری مسابقات، خواهند شد.
رقابتهای کشتی پیشکسوتان جهان با حضور ۵۲۷ ورزشکار از ۵۰ کشور جهان ۱۳ تا ۲۰ مهر در اردن برگزار میشود.