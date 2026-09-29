همزمان با هفتم مهرماه، روز ایمنی و آتش‌نشانی، از تلاش‌های آتش‌نشانان استان همدان قدردانی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان همدان؛ رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای آتش‌نشان گفت: هفتم مهرماه سال ۱۳۵۹، یادآور رشادت آتش‌نشانانی است که در جریان حمله دشمن به پالایشگاه آبادان، با ازخودگذشتگی برای اطفای حریق به دل آتش زدند و به درجه رفیع شهادت نائل شدند.

حسین لطفی با اشاره به اهمیت روزافزون مباحث ایمنی در مدیریت شهری افزود: این مناسبت، فرصتی است تا ضمن تبیین جایگاه خطیر آتش‌نشانان، بر ضرورت ارتقای سطح آموزش‌های ایمنی و تجهیزات امدادی برای مقابله با حوادث احتمالی تأکید شود.

در این مراسم که با حضور جمعی از مدیران و مسئولان اجرایی استان برگزار شد، از تعدادی از آتش‌نشانان نمونه استان همدان با اهدای لوح سپاس تجلیل به عمل آمد.