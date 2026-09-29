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مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کرمان از افزایش ۴۴ درصدی مصرف سیانجی در این استان خبر داد و گفت: افزایش استقبال از سیانجی، افزونبر بهرهگیری از ظرفیت موجود جایگاههای استان، میتواند در مدیریت مصرف بنزین و تنوعبخشی به سبد سوخت استان نقش مؤثری داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما احمد سالاریفر با اشاره به روند افزایشی مصرف سیانجی در استان کرمان و با اعلام اینکه مقدار مصرف این سوخت در شهریور امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال، ۴۴ درصد افزایش داشته است، افزود : بخش قابل توجهی از ظرفیت جایگاههای سیانجی همچنان قابل استفاده است و افزایش استقبال شهروندان از این سوخت میتواند به بهرهگیری بهینهتر از زیرساختهای موجود کمک کند.
وی گفت: اجرای طرح تبدیل رایگان خودروهای بنزینسوز اینترنتی به دوگانهسوز، فرصت مناسبی برای افزایش سهم سیانجی در سبد سوخت استان فراهم کرده است و مالکان خودروهای مشمول میتوانند پس از دریافت پیامک، از این طرح استفاده کنند.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کرمان با تأکید بر اینکه استفاده بیشتر از ظرفیت سیانجی میتواند در مدیریت مصرف بنزین و بهرهگیری بهینه از منابع انرژی استان مؤثر باشد، یادآور شد: شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کرمان در کنار تأمین پایدار سوخت، توسعه استفاده از سوختهای جایگزین و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود را با هدف مدیریت مصرف انرژی دنبال میکند.